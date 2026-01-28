Acesse sua conta
Facção usa ônibus de trabalhadores rurais para transportar drogas e foragidos da Bahia

Operação conjunta prendeu quatro suspeitos e apreendeu armas e entorpecentes em Nova Venécia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:55

Material foi apreendido na prisão de traficantes Crédito: Polícia Civil/ES

Uma facção com atuação na Bahia e no Espírito Santo estariam usando o transporte de trabalhadores rurais como fachada para levar drogas e esconder integrantes procurados pela Justiça, de acordo com informações da Polícia Civil do estado capixaba.

A estratégia foi descoberta após uma operação conjunta das polícias dos dois estados, que terminou com quatro pessoas presas, nesta segunda-feira (26), no município de Nova Venécia, no norte capixaba.

Segundo as investigações, os suspeitos se apresentavam como lavradores e utilizavam veículos destinados ao deslocamento de pessoas para a colheita como forma de camuflar o transporte de entorpecentes e de um foragido da Justiça baiana. Entre os detidos estão dois adultos e dois adolescentes.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Os dados apontavam que dois homens naturais de Barra do Choça (BA), ambos com mandados de prisão em aberto, estariam escondidos no distrito de Cedrolândia, em Nova Venécia.

Armas e drogas também foram apreendidas na investigação que começou a partir da troca de informações entre o serviço de inteligência do 2º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo e a 92ª Companhia Independente da PM, sediada em Vitória da Conquista, na Bahia.

Segindo a polícia, um dos veículos usados para transportar trabalhadores teria sido utilizado, no dia anterior à operação, para levar drogas até o território capixaba.

Cerco e apreensões

Com base nas informações, equipes montaram cerco no endereço indicado. No imóvel, os policiais localizaram um homem de 34 anos, que possuía ordem judicial de prisão. Ele ainda tentou se esconder dentro da casa, mas foi detido.

Outros três suspeitos, com 18, 17 e 16 anos, foram encontrados nos fundos da residência. Durante a ação, os militares visualizaram, pela janela de um dos quartos, diversas armas de fogo sobre uma cama, o que levou à entrada imediata no local.

Drogas estavam escondidas em freezer

Durante as buscas, os policiais encontraram dois tabletes de maconha, pesando cerca de 990 gramas, armazenados dentro de um freezer. Em outro cômodo, foram apreendidas pedras de crack, totalizando aproximadamente 136 gramas.

Além disso, havia mais porções da droga, 276 gramas de pasta base, um frasco de ácido bórico, embalagens plásticas, duas balanças de precisão, oito celulares e R$ 454 em espécie.

As armas apreendidas incluem duas submetralhadoras de fabricação industrial, dois revólveres, munições e três carregadores alongados. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia, e o material apreendido será periciado.

Tags:

Bahia Drogas Traficantes Facção

