Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sessão da Tarde exibe filme de maior bilheteria no Brasil nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Animação atraiu milhares de brasileiros aos cinemas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 08:30

Ses~sao da Tarde e
Ses~sao da Tarde e Crédito: Divulgação

Diversas animações marcaram gerações, seja entre crianças ou adultos, e permanecem na memória e no imaginário de muitas pessoas. Não é diferente com “A Era do Gelo”, e em especial, “A Era do Gelo 4”.

Quando esteve em cartaz no Brasil, Manny, Diego, Sid e outros, provaram sua popularidade junto ao público brasileiro. “A Era do Gelo 4” chegou a arrecadar R$ 82,7 mihões nas bilheterias locais. Uma quantia impulsionada pela grande quantidade de cópias 3D, cerca de 400 na época do lançamento. Com isto, o filme superou o recorde do longa anterior da série.

'A Era do Gelo 4'

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação
1 de 14
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Divulgação

Juntando os filmes com atores, A Era do Gelo 4 ocupou a quarta colocação entre as maiores bilheterias na história do cinema no Brasil. O líder é Os Vingadores, também em cartaz, que já faturou R$ 128,8 milhões. O pódio é completado por Avatar (R$ 103 milhões) e Tropa de Elite 2 (R$ 102,6 milhões).

Na continuação, sempre em busca de sua cobiçada noz, o esquilo Scrat provoca, sem querer, a separação dos continentes. A situação provoca mudanças no terreno de vários locais, entre eles onde os amigos Manny (Ray Romano/Diego Vilela), Diego (Denis Leary/Márcio Garcia) e Siid (John Leguizamo/Tadeu Mello) estão alojados.

Um terremoto faz com que o trio fique preso em um iceberg, enquanto que Ellie (Queen Latifah/Carla Pompílio) e a pequena Amora (Keke Palmer/Bruna Laynes) permanecem no continente. Em alto mar, Manny promete que irá encontrá-las a qualquer custo, mas para tanto precisará enfrentar perigosos piratas e o canto das sereias.

Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

Tags:

Sessão da Tarde

Mais recentes

Imagem - Coveiro do mar: o especialista que ganha milhões para afundar navios em alto mar

Coveiro do mar: o especialista que ganha milhões para afundar navios em alto mar
Imagem - Harry Styles no Brasil: venda de ingressos para público geral começa nesta quarta (28)

Harry Styles no Brasil: venda de ingressos para público geral começa nesta quarta (28)
Imagem - Reação da mãe de Juliano Floss ao saber que ele iria para o BBB 26 viraliza; VÍDEO

Reação da mãe de Juliano Floss ao saber que ele iria para o BBB 26 viraliza; VÍDEO

MAIS LIDAS

Imagem - Coringa de Valéria: suspeito morre após granada presa ao corpo explodir durante tiroteio
01

Coringa de Valéria: suspeito morre após granada presa ao corpo explodir durante tiroteio

Imagem - Três apostas da Bahia faturam R$ 47 mil na Mega-Sena; confira resultado
02

Três apostas da Bahia faturam R$ 47 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador
03

Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador

Imagem - Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha
04

Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha