FILME

Sessão da Tarde exibe filme de maior bilheteria no Brasil nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Animação atraiu milhares de brasileiros aos cinemas

Felipe Sena

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 08:30

Ses~sao da Tarde e Crédito: Divulgação

Diversas animações marcaram gerações, seja entre crianças ou adultos, e permanecem na memória e no imaginário de muitas pessoas. Não é diferente com “A Era do Gelo”, e em especial, “A Era do Gelo 4”.

Quando esteve em cartaz no Brasil, Manny, Diego, Sid e outros, provaram sua popularidade junto ao público brasileiro. “A Era do Gelo 4” chegou a arrecadar R$ 82,7 mihões nas bilheterias locais. Uma quantia impulsionada pela grande quantidade de cópias 3D, cerca de 400 na época do lançamento. Com isto, o filme superou o recorde do longa anterior da série.

Juntando os filmes com atores, A Era do Gelo 4 ocupou a quarta colocação entre as maiores bilheterias na história do cinema no Brasil. O líder é Os Vingadores, também em cartaz, que já faturou R$ 128,8 milhões. O pódio é completado por Avatar (R$ 103 milhões) e Tropa de Elite 2 (R$ 102,6 milhões).

Na continuação, sempre em busca de sua cobiçada noz, o esquilo Scrat provoca, sem querer, a separação dos continentes. A situação provoca mudanças no terreno de vários locais, entre eles onde os amigos Manny (Ray Romano/Diego Vilela), Diego (Denis Leary/Márcio Garcia) e Siid (John Leguizamo/Tadeu Mello) estão alojados.

Um terremoto faz com que o trio fique preso em um iceberg, enquanto que Ellie (Queen Latifah/Carla Pompílio) e a pequena Amora (Keke Palmer/Bruna Laynes) permanecem no continente. Em alto mar, Manny promete que irá encontrá-las a qualquer custo, mas para tanto precisará enfrentar perigosos piratas e o canto das sereias.