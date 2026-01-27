ESQUENTE PRA IEMANJÁ

Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha

Encontro propõe o diálogo entre o samba do Rio de Janeiro e o samba da Bahia, unindo ancestralidade, identidade cultural e música brasileira

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:26

Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha Crédito: Divulgação

Um novo projeto desembarca em Salvador, no próximo domingo (1º), unindo o samba da Bahia com o do Rio de Janeiro. Trata-se do Palco Arara, que leva para a Praça Maria Felipa, Arena da Capoeira, no bairro do Comércio, um show em que Pretinho da Serrinha recebe convidados especiais ao longo da apresentação. Entre os nomes confirmados estão Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro e Nelson Rufino.

O encontro propõe o diálogo entre o samba do Rio de Janeiro e o samba da Bahia, unindo ancestralidade, identidade cultural e música brasileira. O Palco Arara é um projeto apresentado pela Agência California em parceria com a Arara. O evento passa a integrar o calendário cultural da cidade e ocupa o espaço público como ponto de encontro do verão, em esquenta para a Festa de Iemanjá, na segunda-feira (2).

Sambistas farão show gratuito em praça no Comércio 1 de 14