FESTEJO POPULAR

Ruas do Rio Vermelho serão interditadas durante Festa de Iemanjá; veja como fica o trânsito

Alterações no tráfego de veículos ocorrerão das 20h do próximo domingo (1º) até as 6h da próxima terça-feira (3)

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:53

Imagem de Iemanjá foi incrementada com presentes de religiosos Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Na próxima segunda-feira (2), o Rio Vermelho, recebe uma das celebrações mais tradicionais de Salvador: a Festa de Iemanjá. A comemoração deve reunir centenas de baianos e turistas no bairro histórico e, por conta disso, serão necessárias modificações do trânsito da região . As alterações no tráfego de veículos ocorrerão das 20h do próximo domingo (1º) até as 6h da próxima terça-feira (3).

A partir das 19h do domingo, haverá bloqueio progressivo do trânsito de veículos, em uma faixa de tráfego, devido à realização da “Entrega do Presente Sóródo 2026”, nas seguintes vias: Avenida Presidente Costa e Silva, com saída no estacionamento em frente à Casa de Apostas Arena Fonte Nova; Avenida Centenário, via que margeia o Dique do Tororó; e Avenida Vasco da Gama, no sentido Bonocô, também margeando o Dique do Tororó, com chegada nas proximidades do Habib’s.

Já a partir das 23h30 do mesmo dia, haverá interdição no fluxo de veículos para a “Entrega do Presente de Oxum”, na Avenida Vasco da Gama, na faixa esquerda da via que margeia o Dique, no trecho compreendido entre o imóvel nº 1049 (casa branca) e a loja Ninja Motos.

Será proibido o estacionamento de veículos das 20h do domingo às 6h da terça-feira nas seguintes vias:

Avenida Oceânica, no trecho compreendido entre o Restaurante Sukiyaki e a saída da Travessa Bartholomeu de Gusmão;

Rua Almirante Barroso, na Praça Marechal Aristóteles de Souza Dantas;

Travessa Bartholomeu de Gusmão; Rua Eurycles de Mattos;

Rua da Paciência; Travessa Prudente de Moraes;

Largo de Santana; Rua Guedes Cabral;

Rua Borges dos Reis; Rua Almerinda Dutra;

Rua João Gomes; Rua Conselheiro Pedro Luiz;

Largo da Mariquita;

Avenida Cardeal da Silva, no trecho compreendido entre a Rua Almirante Barroso e a Rua José Taboada Vidal;

Rua Vieira Lopes, nos dois trechos compreendidos entre a Clínica AMO e a Rua Potiguares;

Rua Odilon Santos; Rua do Meio;

Travessa Basílio de Magalhães;

Praça Brigadeiro Faria Rocha;

Rua Marquês de Monte Santo, no trecho entre a Praça Brigadeiro Faria Rocha e a Rua Barro Vermelho;

Rua Dr. Antônio Queiroz Muniz;

Rua Barro Vermelho;

Rua do Mirante;

Rua Oswaldo Cruz;

Rua Professor Francisco da Conceição Menezes;

Rua Nelson Gallo;

Rua Archibaldo Baleeiro;

Avenida Juracy Magalhães Júnior / Rua do Canal, em ambos os lados, no trecho entre a Rua Oswaldo Cruz e a Rua Potiguares;

e Rua Belmonte, até a interseção com a Rua Maracás.

No domingo, das 22h, até 23h da segunda, o trânsito de veículos será interditado nas seguintes vias: Rua da Paciência, Travessa Prudente de Moraes, Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Rua Almerinda Dutra, Rua João Gomes, Rua Conselheiro Pedro Luiz, Largo da Mariquita, Avenida Cardeal da Silva, no trecho compreendido entre a Rua Almirante Barroso e a Rua José Taboada Vidal; Rua Vieira Lopes, nos dois trechos compreendidos entre a Clínica AMO e a Rua Potiguares; Rua Odilon Santos, Rua do Meio, Rua Potiguares, Travessa Basílio de Magalhães, Praça Brigadeiro Faria Rocha, Rua Marquês de Monte Santo, Rua Dr. Antônio Queiroz Muniz, Rua Barro Vermelho, Rua do Mirante, Rua Oswaldo Cruz e Avenida Juracy Magalhães Júnior, no trecho compreendido entre a Rua Oswaldo Cruz e a Rua Potiguares.

Serão instaladas Barreiras Fixas (BF), a partir das 20h do domingo, nas seguintes vias:

BF 01 – Rua Odilon Santos / Tv. Basílio de Magalhães; BF 02 – Rua Oswaldo Cruz / Rua Nelson Galo / entrada Rua Archibaldo Baleeiro;

BF 03 – Rua Oswaldo Cruz / Saída Rua Archibaldo Baleeiro;

BF 04 – Rua Oswaldo Cruz / Tv. Basílio de Magalhães;

BF 05 – Rua Oswaldo Cruz / Rua Potiguares;

BF 06 – Largo da Mariquita / Av. Juracy Magalhães Junior;

BF 07 – Rua Ilhéus / Rua Vieira Lopes;

BF 08 – Rua Conselheiro Pedro Luiz / Rua Vieira Lopes;

BF 09 – Rua Conselheiro Pedro Luiz / Rua Canavieiras;

BF 10 – Rua Conselheiro Pedro Luiz / Rua Alagoinhas;

BF 11 – Rua Conselheiro Pedro Luiz / Rua José Taboada Vidal;

BF 12 – Rua Conselheiro Pedro Luiz / retorno Rua Lucaia (canalizar o sentido Rua Lucaia);

BF 13 – Av. Vasco da Gama / Av. Anita Garibaldi;

BF 14 – Rua Lucaia retorno sob o complexo Rei Pelé (se necessário);

BF 15 – Rua João Gomes / Av. Cardeal da Silva;

BF 16 – Rua da Paciência / Tv. Prudente de Morães;

BF 17 – Rua da Paciência / Tv. Lydio Mesquita;

BF 18 – Rua da Paciência / Rua Almirante Barroso;

BF 19 – Praça Marechal Aristóteles de Souza Dantas / Rua Alexandre de Gusmão / Rua Almirante Barroso (minipalco);

BF 20 – Av. Oceânica / Rua da Paciência (curva da Paciência).



Serão instaladas Barreiras Semifixas (BSF), a partir das 22h do domingo, nas seguintes vias:

BSF 01 – Rua Odilon Santos / Rua Monte Conselho; BSF 02 – Avenida Cardeal da Silva / Travessa Prudente de Moraes;

BSF 03 – Rua Almirante Barroso / Rua Odorico Odilon.



Haverá desvio do fluxo de veículos, das 22h do domingo às 23h da segunda-feira, nas seguintes vias: Avenida Oceânica (à altura da Rua da Paciência, na interseção com a Rua Eurycles de Mattos); Avenida Cardeal da Silva (à altura da Rua Almirante Barroso); Rua Oswaldo Cruz (na interseção com a Avenida Juracy Magalhães Júnior); Rua Conselheiro Pedro Luiz (à altura do retorno para a Avenida Vasco da Gama); Avenida Cardeal da Silva, no cruzamento com a Rua Coronel José Galdino de Souza, apenas para ônibus, caminhões e veículos acima de 6,5 metros de comprimento.

No mesmo horário e período citados anteriormente, haverá sentido duplo de tráfego de veículos nas seguintes vias: Rua Nelson Gallo; Rua Archibaldo Baleeiro; Rua Marquês de Monte Santo (no trecho compreendido entre a Rua Doutor Antônio Queiroz Muniz e a Rua Odilon Santos); Rua Odilon Santos (no trecho compreendido entre a Rua Monte Conselho e a Rua Marquês de Monte Santo).

Será permitido o estacionamento de veículos das 22h do domingo às 6h da terça-feira, na Av. Juracy Magalhães / Rua do Canal, nos seguintes trechos: após a Rua Potiguares (Pontilhão), no sentido Shopping da Bahia, no lado esquerdo da via, ao longo do meio-fio; e após o Italo’s Food até a Praça Marquês Pôrto (Rua Juazeiro), no lado direito da via, no sentido Rua Vieira Lopes.

A partir das 6h da segunda-feira (02), serão instaladas Barreiras Móveis (BM) nas seguintes vias: