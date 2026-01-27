BENEFÍCIO

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida

720 famílias serão atendidas em três empreendimentos no bairro de Areia Branca

Maysa Polcri

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:57

Unidade habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida Crédito: Divulgação

Foi divulgada nesta segunda-feira (26) a lista dos contemplados no programa Minha Casa, Minha Vida em Salvador. Os nomes podem ser consultados no Diário Oficial do Município (DOM).

São 720 famílias atendidas em três empreendimentos construídos no bairro de Areia Branca. Os selecionados devem comprovar as informações do cadastro a partir da próxima segunda-feira (2), e têm até 20 de março para apresentar a documentação.

Os três empreendimentos ficam na Rua do Casarão. O Residencial Alto do Capelão e o Residencial Vale do Capelão I têm 288 unidades habitacionais cada um. Já o Residencial Vale do Capelão II possui 144 apartamentos. Participaram da seleção os candidatos inscritos no cadastro da Prefeitura até 21 de janeiro de 2026, e que estavam com as informações atualizadas.

Cada beneficiado será convocado e deve entregar a documentação na Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), na Rua da Bélgica, no Comércio, entre 2 de fevereiro e 20 de março, das 8h30 às 16h30. A convocação contará com a lista de documentos necessários, horário e data.

O não comparecimento do candidato no prazo estabelecido implicará na desistência tácita em relação a esse processo de seleção do Programa Minha Casa, Minha Vida. Contudo, os candidatos permanecem no sistema para seleções futuras.

Conforme previsto em lei, houve reserva de vagas para candidatos idosos e para pessoas com deficiência, ou famílias que têm integrantes nessa condição. Pessoas em situação de rua e famílias com trajetória de rua também tiveram prioridade, assim como quem vive em situação de risco e vulnerabilidade. A lista completa foi publicada no Diário Oficial do Município.