Vitória x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

Pedro Carreiro
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18:00
Em jogo válido pela 1ª rodada do Brasileirão Série A 2026, Vitória e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h, no Barradão. O Leão da Barra quer dar a volta por cima após o revés no clássico Ba-Vi, disputado em casa, para estrear na Série A com o pé direito. Já o Leão Azul, que retorna à elite nacional depois de 32 anos, chega animado após começar bem o Campeonato Paraense 2026, vencendo o Bragantino-PA por 2x1. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Vitória e Remo terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Barradão.
O Rubro-Negro baiano chega pressionado para a estreia no Brasileirão 2026. Além do resultado negativo no Ba-Vi, a equipe comandada por Jair Ventura tem uma longa lista de desfalques. O mais recente é o atacante Renzo López, que sofreu uma lesão lombar durante treino e deve ficar fora entre 4 e 6 semanas. De voltao ao clube depois de 10 anos, o atacante Marinho também não participará da partida.
Outros desfalques confirmados são: Edu (lesão na coxa direita), Kauan (lesão na coxa), Claudinho (lesão no joelho), Lucas Arcanjo (cirurgia no joelho), Andrei (cirurgia no joelho), Fintelman (cirurgia no quadril), Davi (artroscopia no ombro) e Rúben Ismael (cirurgia no joelho).
O Leão Azul vive um momento especial com o retorno à Série A após mais de três décadas. A equipe estreou bem na temporada e ainda está em fase de montagem do elenco, mas não tem desfalques recentes confirmados para o duelo em Salvador.
O técnico Juan Carlos Osório pode contar com reforços recém-chegados, como o volante José Welison, mas a tendência é manter a base que venceu o Bragantino-PA no Mangueirão.
Vitória: Gabriel; Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Gabriel Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Kayky, Léo Andrade e Jorge; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Pana; Pikachu, Alef Manga e Eduardo Melo. Técnico: Juan Carlos Osório.