Após 10 anos, Vitória oficializa retorno de Marinho ao clube

Atacante acompanhou o clássico Ba-Vi das arquibancadas do Barradão no último domingo (25)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 12:28

Marinho foi anunciado pelo Vitória
Marinho foi anunciado pelo Vitória Crédito: Divulgação/EC Vitória

Quando ainda existe amor, os caminhos sempre se reencontram. Após 10 anos, o atacante Marinho está de volta ao Vitória. Considerado como xodó da torcida e se auto intitulando como torcedor do clube, o jogador acertou o seu retorno para a Toca do Leão nesta segunda-feira (26), quando foi para o Barradão. O anúncio da contratação foi realizado nesta terça-feira (27) e o jogador será apresentado pela noite no Shopping Paralela, às 19h30.

Após a derrota no clássico Ba-Vi, no último domingo (25), o Vitória se movimentou para reforçar o ataque da equipe comandada por Jair Ventura e formalizou uma proposta para o atacante com salário fixo e gatilhos de produtividade que podem garantir bônus ao atleta. Uma contraproposta ao Leão foi feita e, durante o dia, ambas as partes chegaram a um consenso.

Vitória enviou proposta para contratar o atacante Marinho

O jogador, inclusive, estava no Barradão e assistiu ao confronto contra o Bahia das arquibancadas do estádio. O próprio jogador nunca escondeu o carinho pelo Vitória e, sempre que tem oportunidade, mantém contato com a torcida nas redes sociais e em visitas ao estádio.

“Parece que foi ontem que eu fui embora. Sempre quis viver isso aqui no time que eu virei torcedor. Minha filha nasceu na Bahia. Eu aprendi a amar esse clube. É o lugar que me abriu as portas. Tenho gratidão a vida toda pelo Vitória, independente de onde eu jogue. Sou torcedor do Vitória”, falou ao Globoesporte.

No final de 2024, o atacante já tinha falado em entrevista sobre o sonho que tinha de encerrar a sua carreira no Leão da Barra. "O clube que eu pensei em terminar a carreira é o Vitória, clube que me projetou, que me deu oportunidade. Quero encerrar a carreira lá. Estou muito novo ainda", disse ao Central do Mercado, do ge.com.

Marinho desembarcou na Toca do Leão em 2016 e foi peça fundamental da equipe que permaneceu na primeira divisão. Foram 21 gols marcados na temporada, além de seis assistências concedidas pelo jogador. Artilheiro da Copa do Brasil naquela temporada, o bom desempenho no Campeonato Brasileiro rendeu uma venda para a China, onde ficou pouco tempo antes de voltar ao Brasil.

Antes de chegar ao Fortaleza, clube no qual atuou até 2025, Marinho defendeu o Grêmio e o Santos. Na equipe paulista, foi um dos protagonistas na campanha do Peixe à final da Libertadores de 2020 e foi eleito o Rei da América naquele ano. Também jogou pelo Flamengo por quase duas temporadas e foi campeão da Libertadores pelo clube carioca.

Na entrevista coletiva depois do Ba-Vi, o técnico Jair Ventura valorizou a história de Marinho com o Vitória, mas preferiu não comentar sobre os movimentos do Leão no mercado. “Jogador extremamente identificado. Teve uma passagem muito boa, identificado. A gente jogou contra aqui em 2016. Respeito total pela história dele. A gente tem respeito. O grupo está bem cheio hoje. Se eu ficar falando de atletas que não têm contrato, os meus meninos ficam com ciúmes. Mas respeito demais a história dele”, respondeu.

No Vitória, Marinho terá a concorrência de Erick, Matheuzinho e Fabri pela ponta direita da equipe, posição onde sempre jogou como profissional. Após o acerto com o jogador e com o centroavante Pedro Henrique, o clube segue no mercado atrás de um atacante de beirada para jogar pelo lado esquerdo do campo, setor onde o clube só conta com Aitor Cantalapiedra e Osvaldo.

