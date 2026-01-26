Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Meia que fracassou no Vitória vai parar nos Emirados Árabes Unidos

Formado nas categorias de base do Internacional, Andrigo tem 30 anos e passou pelo Leão em 2018

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:04

Andrigo teve passagem pelo Vitória em 2018
Andrigo teve passagem apagada pelo Vitória em 2018 Crédito: Mauricia da Matta/ EC Vitoria

Com passagem apagada pela Toca do Leão em 2018, o meia-atacante Andrigo acertou com o Dibba Al Furairah, dos Emirados Árabes Unidos, para dar continuidade a sua carreira. O atleta não joga por uma equipe brasileira desde o ano de 2021, quando jogou 45 partidas pelo Guarani.

Formado nas categorias de base do Internacional, Andrigo tem 30 anos e passou pelo Leão em 2018, quando vestiu a camisa rubro-negra em 18 partidas, marcando dois gols e contribuindo com apenas uma assistência. O desempenho do meia foi abaixo pelo Leão, tanto que terminou o ano em questão pelo Figueirense.

Relembre a passagem de Andrigo pelo Vitória

Andrigo teve passagem pelo Vitória em 2018 por Mauricia da Matta/ EC Vitoria
Andrigo teve passagem pelo Vitória em 2018 por Mauricia da Matta/ EC Vitoria
Andrigo teve passagem pelo Vitória em 2018 por Mauricia da Matta/ EC Vitoria
Andrigo teve passagem pelo Vitória em 2018 por Mauricia da Matta/ EC Vitoria
Andrigo teve passagem pelo Vitória em 2018 por Divulgação/ Sport
1 de 5
Andrigo teve passagem pelo Vitória em 2018 por Mauricia da Matta/ EC Vitoria

Além de Vitória, Figueirense e Internacional, o jogador defendeu Atlético-GO, Ceará, Sport, CSA e Guarani no Brasil. O atleta começou sua carreira internacional pelo FC Anyang, da Coreia do Sul. Ainda no país asiático, defendeu Jeonbuk Motors e Suwon FC. Também jogou pelo Chengdu Rongcheng, da China.

LEIA MAIS

3º pior ataque da última série A, Vitória vai em busca de reforços para o setor ofensivo

Após derrota para o Bahia, Vitória envia proposta para retorno de Marinho

Vitória encaminha contratação de centroavante ex-Benfica

Ex-atacante e ídolo do Vitória é flagrado no meio da torcida no Ba-Vi

'Ser Vitória é parte da minha vida': frase de Wagner Moura vai estampar camisa no Ba-Vi

Mais recentes

Imagem - Vitória e Marinho se acertam e anúncio aguarda assinatura de contrato

Vitória e Marinho se acertam e anúncio aguarda assinatura de contrato
Imagem - Clube europeu procura novo time para ex-atacante do Bahia após decepcionar na Série A

Clube europeu procura novo time para ex-atacante do Bahia após decepcionar na Série A
Imagem - 3° pior ataque da última série A, Vitória vai em busca de reforços para o setor ofensivo

3° pior ataque da última série A, Vitória vai em busca de reforços para o setor ofensivo

MAIS LIDAS

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
01

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Após derrota para o Bahia, Vitória envia proposta para retorno de Marinho
02

Após derrota para o Bahia, Vitória envia proposta para retorno de Marinho

Imagem - Jovem de 19 anos é internado após introduzir desodorante no ânus
03

Jovem de 19 anos é internado após introduzir desodorante no ânus

Imagem - FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal
04

FOTOS: mansão de Rayssa Leal reúne luxo e sonho com pista de skate no quintal