LEMBRA DELE?

Meia que fracassou no Vitória vai parar nos Emirados Árabes Unidos

Formado nas categorias de base do Internacional, Andrigo tem 30 anos e passou pelo Leão em 2018

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:04

Andrigo teve passagem apagada pelo Vitória em 2018 Crédito: Mauricia da Matta/ EC Vitoria

Com passagem apagada pela Toca do Leão em 2018, o meia-atacante Andrigo acertou com o Dibba Al Furairah, dos Emirados Árabes Unidos, para dar continuidade a sua carreira. O atleta não joga por uma equipe brasileira desde o ano de 2021, quando jogou 45 partidas pelo Guarani.

Formado nas categorias de base do Internacional, Andrigo tem 30 anos e passou pelo Leão em 2018, quando vestiu a camisa rubro-negra em 18 partidas, marcando dois gols e contribuindo com apenas uma assistência. O desempenho do meia foi abaixo pelo Leão, tanto que terminou o ano em questão pelo Figueirense.

