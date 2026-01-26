Meia que fracassou no Vitória vai parar nos Emirados Árabes Unidos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:04
Com passagem apagada pela Toca do Leão em 2018, o meia-atacante Andrigo acertou com o Dibba Al Furairah, dos Emirados Árabes Unidos, para dar continuidade a sua carreira. O atleta não joga por uma equipe brasileira desde o ano de 2021, quando jogou 45 partidas pelo Guarani.
Formado nas categorias de base do Internacional, Andrigo tem 30 anos e passou pelo Leão em 2018, quando vestiu a camisa rubro-negra em 18 partidas, marcando dois gols e contribuindo com apenas uma assistência. O desempenho do meia foi abaixo pelo Leão, tanto que terminou o ano em questão pelo Figueirense.
Relembre a passagem de Andrigo pelo Vitória
Além de Vitória, Figueirense e Internacional, o jogador defendeu Atlético-GO, Ceará, Sport, CSA e Guarani no Brasil. O atleta começou sua carreira internacional pelo FC Anyang, da Coreia do Sul. Ainda no país asiático, defendeu Jeonbuk Motors e Suwon FC. Também jogou pelo Chengdu Rongcheng, da China.