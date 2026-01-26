Vitória encaminha contratação de centroavante ex-Benfica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:56
O Vitória encaminhou a contratação do atacante Pedro Henrique, de 29 anos, para a sequência da temporada 2026. O jogador chega ao Barradão após atuar pelo Yunnan Yukun, da China, clube que defendeu ao longo de 2025.
De acordo com a Itatiaia, o atleta já está em Salvador e acompanhou de perto a preparação do Rubro-Negro para o clássico Ba-Vi. A expectativa é que ele passe por exames médicos nos próximos dias antes de assinar contrato até o fim de 2026.
Pedro Henrique, novo atacante do Vitória
Pedro Henrique teve bom desempenho no futebol chinês: foram 32 partidas disputadas, com participação direta em 18 gols — 13 marcados e cinco assistências. Os números pesaram na decisão da diretoria, que buscava uma reposição no ataque após a lesão de Renzo López.
Com características de jogador de velocidade e boa presença de área, Pedro Henrique construiu carreira com passagens por clubes do futebol brasileiro e também no exterior, como Benfica e Farense em Portugal.