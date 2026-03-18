Grêmio x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Pedro Carreiro
Publicado em 18 de março de 2026 às 18:00
Grêmio e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Grêmio e Vitória terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view).
Relembre os ltimos confrontos entre Vitória x Grêmio
O Grêmio vive boa fase e está invicto há três partidas no Brasileirão. A equipe ocupa a 7ª posição, com oito pontos, e vem de vitória sobre o Atlético-MG e empates contra Red Bull Bragantino e Chapecoense. Para o confronto, o técnico Luís Castro pode contar com o retorno de Marlon, que se recuperou de virose. Seguem fora Arthur, Gustavo Martins, João Pedro, Braithwaite e Villasanti, todos no departamento médico.
O Vitória chega embalado após vencer o Atlético-MG na última rodada e empatar o clássico contra o Bahia. O Rubro-Negro ocupa a 11ª posição, com sete pontos. Erick e Caíque, que deixaram o último jogo com dores, estão recuperados e devem atuar. A novidade é o atacante Diego Tarzia, relacionado pela primeira vez. Seguem fora Claudinho, Edu, Dudu, Rúben Ismael, Marinho e Pedro Henrique, todos lesionados.
Grêmio: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque (Edenílson), Baralhas e Emmanuel Martínez; Erick, Renato Kayzer e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.