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Vitória oficializa contratação de Zé Vitor, volante destaque da Portuguesa

Atleta chega após clube confirmar que Dudu está fora da temporada

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de março de 2026 às 15:11

Vitória anunciou a contratação de Zé Vitor Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Vitória anunciou a contratação do volante Zé Vitor como novo reforço do clube para a temporada. O jogador de 25 anos assinou contrato de empréstimo, com vínculo válido até o final de 2026. O novo atleta da equipe rubro-negra chega para suprir a ausência do volante Dudu, que está fora da temporada.

Com 1,94m de altura, Zé Vitor atua como segundo volante, mas também tem características ofensivas, com boa chegada ao ataque, lembrando em alguns aspectos o estilo de Dudu, embora seja destro. O jogador despertou interesse de clubes como Santos e Corinthians após se destacar pela Portuguesa no Campeonato Paulista.

Veja quem é Zé Vitor, volante que negocia com o Vitória 1 de 6

Na competição, disputou nove partidas, todas como titular, marcou um gol e registrou média de um drible certo por jogo, 5,9 duelos ganhos, 1,1 desarme, 2,2 bolas recuperadas, 0,8 corte e uma chance criada por partida.

Antes da boa fase na Lusa, porém, o atleta teve dificuldades para se firmar em clubes de maior expressão. Natural de Goiânia, passou pelas categorias de base do Goiás e também teve experiência no futebol português. Posteriormente, foi para o Vila Nova, onde não chegou a atuar e acabou sendo emprestado para equipes como Goianésia, ABD FC, Operário Ferroviário e Grêmio São-Carlense.

Em 2023, foi contratado em definitivo pelo Grêmio São-Carlense, clube pelo qual se destacou na segunda divisão do Campeonato Paulista. O bom desempenho o levou ao Maringá na temporada seguinte, onde voltou a chamar atenção no Campeonato Paranaense. As atuações renderam um empréstimo ao Athletico‑PR, mas, no Furacão, disputou apenas nove partidas na Série A e não conseguiu se firmar.