COMEÇO PROMISSOR

Vitória tem melhor início de Série A desde a histórica campanha de 2013

Leão da Barra somou sete dos 15 primeiros pontos que disputou neste Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de março de 2026 às 20:30

Vitória vai usar o time principal no Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/ECV

O começo de ano do Vitória está longe de ser o dos sonhos para o torcedor rubro-negro, especialmente pelo desempenho da equipe, que já foi goleada por 5x1 pelo Palmeiras na Série A e ainda perdeu o título estadual para o rival Bahia. Apesar de as críticas serem compreensíveis, o time está longe de viver um início de temporada catastrófico, pelo menos no Campeonato Brasileiro e em comparação com anos recentes.

Com um jogo a menos que a maioria das equipes do certame, o Vitória soma 7 pontos e ocupa a 11ª colocação após cincojogos disputados. Este é o melhor início do Leão na Série A desde a histórica campanha de 2013, quando a equipe terminou o campeonato na 5ª colocação, com 59 pontos, e conquistou 10 pontos nas cinco primeiras rodadas. Até hoje, aquela é a melhor campanha do clube na era dos pontos corridos, além de ser o melhor começo de Série A da equipe após cinco rodadas, empatado com o desempenho de 2004.

Jogos do Vitória no Campeonato Brasileiro de 2026 1 de 5

O atual início de temporada do Leão da Barra é significativamente melhor em relação aos dois últimos anos e serve como esperança de uma campanha mais tranquila, distante da luta contra o rebaixamento. Em 2024, na primeira Série A do clube após cinco anos, o Vitória somou apenas um ponto nos cinco primeiros jogos e só ultrapassou a marca dos sete pontos na 12ª rodada. No ano passado, foram cinco pontos nas cinco primeiras partidas, e a equipe só superou os sete pontos na 8ª rodada.

Pontuação do Vitória nas cinco primeiras rodadas da Série A na era dos pontos corridos:

2003 - 8 pontos

2004 - 10 pontos

2008 - 7 pontos

2009 - 9 pontos

2010 - 5 pontos

2013 - 10 pontos

2014 - 5 pontos

2016 - 5 pontos

2017 - 1 ponto

2018 - 4 pontos

2024 - 1 ponto

2025 - 5 pontos

2026 - 7 pontos

“A gente está sempre buscando evolução, mas quando joga bem e perde parece que está tudo errado. Nós, que trabalhamos com performance, sabíamos que estávamos no caminho certo. Nosso início de campeonato foi muito difícil, infelizmente não vencemos o Baiano, mas fizemos um jogo equilibrado, decidido no detalhe. Estamos ficando mais fortes, mais entrosados, com atletas fazendo estreias”, analisou o técnico Jair Ventura sobre o começo de temporada do Vitória.