Sem Neymar e Juba, Ancelotti convoca Seleção para amistosos contra França e Croácia; veja lista

Pedro Carreiro
Publicado em 16 de março de 2026 às 16:02
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16), a lista dos convocados da Seleção Brasileira para os últimos amistosos que preparatorios para a Copa do Mundo de 2026, contra França e Croácia. Apesar de grande expectativa, Neymar não foi convocado e viu suas chances de ir ao Mundial diminuirem. Para frustração da torcida Tricolor, Luciano Juba, que estava na pré-lista, também não foi convocado.
Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia
O primeiro amistoso será disputado no dia 26 de março, às 17h, contra a França no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Na sequência, o Brasil enfrenta a Croácia em 31 de março, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.
Os confrontos servirão como os últimos testes da equipe antes da definição da lista final para a próxima edição da Copa do Mundo da FIFA. A comissão técnica pretende usar esses compromissos para ajustar a equipe e avaliar opções antes da convocação definitiva, prevista para maio.