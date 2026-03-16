Sem Neymar e Juba, Ancelotti convoca Seleção para amistosos contra França e Croácia; veja lista

Brasil vai jogar contra França e Croácia no final de março

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:02

Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16), a lista dos convocados da Seleção Brasileira para os últimos amistosos que preparatorios para a Copa do Mundo de 2026, contra França e Croácia. Apesar de grande expectativa, Neymar não foi convocado e viu suas chances de ir ao Mundial diminuirem. Para frustração da torcida Tricolor, Luciano Juba, que estava na pré-lista, também não foi convocado.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia

Alisson Becker (Liverpool)
Ederson (Fenerbahçe)
Bento (Al-Nassr)
Alex Sandro (Flamengo)
Danilo (Flamengo)
Bremer (Juventus)
Douglas Santos (Zenit)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Roger Ibañez (Al-Ahli)
Léo Pereira (Flamengo)
Marquinhos (PSG)
Wesley (Roma)
Andrey Santos (Chelsea)
Casemiro (Manchester United)
Danilo (Botafogo)
Fabinho (Al Itihad)
Gabriel Sara (Galatasaray)
Endrick (Lyon)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Thiago (Brendford)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Raphinha (Barcelona)
Vini Jr (Real Madrid)
Rayan (Bournemouth)
João Pedro (Chelsea)
O primeiro amistoso será disputado no dia 26 de março, às 17h, contra a França no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Na sequência, o Brasil enfrenta a Croácia em 31 de março, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.

Os confrontos servirão como os últimos testes da equipe antes da definição da lista final para a próxima edição da Copa do Mundo da FIFA. A comissão técnica pretende usar esses compromissos para ajustar a equipe e avaliar opções antes da convocação definitiva, prevista para maio.

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Bahia vence o Vitória por 3 a 2 no primeiro Ba-Vi do Brasileirão Feminino

Bahia vence o Vitória por 3 a 2 no primeiro Ba-Vi do Brasileirão Feminino
Imagem - Vitória tem melhor início de Série A desde a histórica campanha de 2013

Vitória tem melhor início de Série A desde a histórica campanha de 2013

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026