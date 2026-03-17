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Conselho do Vitória vota contrato da Arena Barradão em reunião nesta terça-feira (17)

Saiba como vai ser o novo estádio que tem estimativa de investimento de R$ 1,4 bilhão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de março de 2026 às 16:38

Veja imagens do projeto final da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão Crédito: Divulgação

O Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória realiza nesta terça-feira (17) uma reunião extraordinária para decidir sobre a assinatura do contrato definitivo do projeto de modernização, ampliação e reestruturação do Estádio Manoel Barradas, o Barradão.

A convocação foi feita pelo presidente do Conselho Deliberativo, Nilton Gonçalves de Almeida Filho. O encontro será realizado na Sala de Convivência do estádio, com convocações às 18h, 18h30 e 19h.

A pauta prevê a apresentação do relatório final da comissão jurídica criada pelo conselho, a leitura do parecer consolidado com recomendações contratuais e a votação para autorizar o Conselho Gestor a formalizar o contrato com as empresas SD Plan Gerenciamento Ltda. e AR Foods do Brasil Ltda., responsáveis pela proposta da chamada Arena Barradão.

Veja imagens da apresentação da nova Arena Barradão

Veja imagens do projeto final da Arena Barradão por Divulgação
Veja imagens do projeto final da Arena Barradão por Divulgação
Veja imagens do projeto final da Arena Barradão por Divulgação
Veja imagens do projeto final da Arena Barradão por Divulgação
Veja imagens do projeto final da Arena Barradão por Divulgação
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Veja imagens do projeto final da Arena Barradão por Divulgação

Reunião de janeiro aprovou proposta e criou comissão

O tema foi discutido inicialmente em reunião extraordinária realizada em 22 de janeiro de 2026, no Barradão, com presença de 89 conselheiros. Na ocasião, foi analisada a proposta comercial vinculante apresentada pelas empresas responsáveis pelo projeto, datada de novembro de 2025, com ajustes feitos em janeiro de 2026.

O modelo prevê a modernização e ampliação do estádio, com criação de uma arena multiuso, além do direito a concessão do espaço para as empresas pelo prazo de 35 anos, como parte da estrutura jurídica da operação.

Durante a reunião, representantes das empresas apresentaram o plano de transformação do Barradão em um ativo econômico estratégico, com possibilidade de receber grandes eventos, além de melhorias estruturais no estádio.

Novas imganes do projeto da Arena Barradão

Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
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Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão

A proposta prevê aumento da capacidade do estádio de 30.793 para 40.597 lugares, além da ampliação do número de camarotes de 20 para 116. O projeto inclui criação de rooftop com vista panorâmica, restaurantes com visão para o campo, terraços cobertos para eventos, novo museu do clube com recursos tecnológicos e áreas especiais para hospitalidade.

Também foram apresentadas melhorias de circulação e conforto, com cobertura em todo o anel interno, construção de 14 novos bares e lanchonetes, 32 novos banheiros, incluindo acessibilidade, e modernização das estruturas internas.

Segundo a primeira apresentação do projeto, tudo isso vai contar com R$ 405 milhões de investimento inicial, e a promessa é de investimento total de R$ 1,4 bilhão durante os 35 anos previstos de administração da empresa responsável. A expectativa é que a reforma contribua para uma receita líquida anual de R$ 20 milhões sem riscos ao clube.

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Após a apresentação e debates entre conselheiros, foi decidido criar uma comissão para analisar os aspectos jurídicos, econômicos e institucionais do contrato, com objetivo de garantir segurança jurídica, proteção do patrimônio do clube e compatibilidade com o estatuto social.

A proposta comercial foi colocada em votação e aprovada por ampla maioria: 76 votos favoráveis, nenhum contrário e 13 abstenções entre os 89 conselheiros presentes. A comissão recebeu prazo para apresentar relatório final com recomendações para a elaboração do contrato definitivo.

Barradão

Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação
Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
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Barradão por VICTOR FERREIRA / ECV
Barradão por Divulgação/EC Vitória
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Barradão por Divulgação/EC Vitória
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Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação/EC Vitória
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Barradão por Divulgação/EC Vitória

Reunião desta terça pode liberar assinatura do contrato

Com a conclusão do relatório, o tema volta à pauta do Conselho Deliberativo nesta terça-feira (17). Conselheiros terão acesso ao relatório final da Comissão Jurídica, criada após deliberação realizada em 22 de janeiro, que analisou a proposta comercial apresentada pelas empresas envolvidas no projeto.

Na sequência, será apresentado o parecer consolidado da comissão, com recomendações, ajustes contratuais e diretrizes consideradas necessárias para a estruturação final do contrato. A partir disso, os membros do Conselho Deliberativo votam para decidir se autorizam ou não o avanço para a assinatura definitiva do acordo.

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