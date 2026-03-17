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Conselho do Vitória vota contrato da Arena Barradão em reunião nesta terça-feira (17)

Saiba como vai ser o novo estádio que tem estimativa de investimento de R$ 1,4 bilhão

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de março de 2026 às 16:38

Projeto da Arena Barradão Crédito: Divulgação

O Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória realiza nesta terça-feira (17) uma reunião extraordinária para decidir sobre a assinatura do contrato definitivo do projeto de modernização, ampliação e reestruturação do Estádio Manoel Barradas, o Barradão.



A convocação foi feita pelo presidente do Conselho Deliberativo, Nilton Gonçalves de Almeida Filho. O encontro será realizado na Sala de Convivência do estádio, com convocações às 18h, 18h30 e 19h.

A pauta prevê a apresentação do relatório final da comissão jurídica criada pelo conselho, a leitura do parecer consolidado com recomendações contratuais e a votação para autorizar o Conselho Gestor a formalizar o contrato com as empresas SD Plan Gerenciamento Ltda. e AR Foods do Brasil Ltda., responsáveis pela proposta da chamada Arena Barradão.

Veja imagens da apresentação da nova Arena Barradão 1 de 5

Reunião de janeiro aprovou proposta e criou comissão

O tema foi discutido inicialmente em reunião extraordinária realizada em 22 de janeiro de 2026, no Barradão, com presença de 89 conselheiros. Na ocasião, foi analisada a proposta comercial vinculante apresentada pelas empresas responsáveis pelo projeto, datada de novembro de 2025, com ajustes feitos em janeiro de 2026.

O modelo prevê a modernização e ampliação do estádio, com criação de uma arena multiuso, além do direito a concessão do espaço para as empresas pelo prazo de 35 anos, como parte da estrutura jurídica da operação.

Durante a reunião, representantes das empresas apresentaram o plano de transformação do Barradão em um ativo econômico estratégico, com possibilidade de receber grandes eventos, além de melhorias estruturais no estádio.

Novas imganes do projeto da Arena Barradão 1 de 10

A proposta prevê aumento da capacidade do estádio de 30.793 para 40.597 lugares, além da ampliação do número de camarotes de 20 para 116. O projeto inclui criação de rooftop com vista panorâmica, restaurantes com visão para o campo, terraços cobertos para eventos, novo museu do clube com recursos tecnológicos e áreas especiais para hospitalidade.

Também foram apresentadas melhorias de circulação e conforto, com cobertura em todo o anel interno, construção de 14 novos bares e lanchonetes, 32 novos banheiros, incluindo acessibilidade, e modernização das estruturas internas.

Segundo a primeira apresentação do projeto, tudo isso vai contar com R$ 405 milhões de investimento inicial, e a promessa é de investimento total de R$ 1,4 bilhão durante os 35 anos previstos de administração da empresa responsável. A expectativa é que a reforma contribua para uma receita líquida anual de R$ 20 milhões sem riscos ao clube.

Após a apresentação e debates entre conselheiros, foi decidido criar uma comissão para analisar os aspectos jurídicos, econômicos e institucionais do contrato, com objetivo de garantir segurança jurídica, proteção do patrimônio do clube e compatibilidade com o estatuto social.

A proposta comercial foi colocada em votação e aprovada por ampla maioria: 76 votos favoráveis, nenhum contrário e 13 abstenções entre os 89 conselheiros presentes. A comissão recebeu prazo para apresentar relatório final com recomendações para a elaboração do contrato definitivo.

Barradão 1 de 15

Reunião desta terça pode liberar assinatura do contrato

Com a conclusão do relatório, o tema volta à pauta do Conselho Deliberativo nesta terça-feira (17). Conselheiros terão acesso ao relatório final da Comissão Jurídica, criada após deliberação realizada em 22 de janeiro, que analisou a proposta comercial apresentada pelas empresas envolvidas no projeto.