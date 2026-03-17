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Elaine Sanoli
Publicado em 17 de março de 2026 às 00:08
A primeira disputa entre Bahia e Vitória pelo Brasileirão Feminino A1 terminou com triunfo do Esquadrão por 3 a 2. A partida foi realizada no Estádio de Pituaçu, na noite desta segunda-feira (16), e encerrou a terceira rodada da competição.
Roqueline abriu o placar para o Tricolor aos 27 minutos do primeiro tempo. A reação das Leoas veio cerca de 17 minutos depois, com um chute cruzado de Milena Monteiro, aos 44.
Bahia x Vitória - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino
Na volta do intervalo, Nalon converteu o pênalti marcado para o Esquadrão aos 7 minutos, colocando o Bahia mais uma vez à frente do placar.
Os minutos finais da partida tiveram ainda mais dois gols. Aos 42, Raquel recebeu passe de Wendy e marcou o terceiro gol das Mulheres de Aço. Aos 46, no entanto, Bárbara cobrou um pênalti para o Vitória e reduziu a vantagem do Bahia.
A partida foi apitada por Rejane Caetano da Silva, com as auxiliares Daniella Pinto e Patrícia do Nascimento, além da quarta árbitra Jady Caldas.
Com o triunfo, o Bahia conquistou seus primeiros três pontos na competição e saiu da 17ª posição para a 13ª. Já o Vitória segue na tabela com apenas um ponto, na 14ª posição, após cair uma colocação.
FICHA TÉCNICA
Bahia 3 x 2 Vitória – 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1
Bahia: Yanne; Dan Nunes (Martina Terra), Tchula, Natalie Nalon, Mila Santos (Isa Fernandes); Suelen (Ângela Gómez), Raquel, Cássia, Carol Martins; Ju Oliveira (Wendy Carvalho) e Roqueline (Duda Tosti).
Técnico: Felipe Freitas.
Vitória: Lorrana; Larisse, Duda Anjos, Monik, Di Menor; Kamila (Milena Bispo), Vick (Lane), Bárbara; Joicy (Talita Moju), Milena Monteiro (Geicy) e Kayelle (Marcela).
Técnico: Marcos Carvalho.
Local: Estádio de Pituaçu.
Gols: Roqueline (Bahia), aos 27 minutos do primeiro tempo; Milena Monteiro (Vitória), aos 44 do primeiro tempo; Nalon (Bahia), aos 7 do segundo tempo; Raquel (Bahia), aos 42 do segundo tempo; e Bárbara (Vitória), aos 46 do segundo tempo.
Cartões amarelos: Mila Santos, Ângela Gómez e Ju Oliveira (Bahia); Larisse e Kamila (Vitória).
Árbitra: Rejane Caetano da Silva (CE).