JOIAS BA-VI

Jogadores de Bahia e Vitória são convocados pela Seleção Brasileira para torneio na França

Lista divulgada por Guilherme Dalla Déa tem três atletas dos clubes baianos para disputa do tradicional Torneio de Montaigu

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de março de 2026 às 17:43

Geovane e Jonathan Marinho são grandes destaques das categorias de base de Vitória e Bahia Crédito: Divulgação/ECV e ECB

Atletas das divisões de base de Bahia e Vitória foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-16, que disputará o tradicional Torneio Internacional de Montaigu, na França. A lista com 23 jogadores foi divulgada nesta terça-feira (17) pelo técnico Guilherme Dalla Déa.

Entre os chamados, o Bahia terá dois representantes: o lateral-direito Jonathan Marinho e o atacante Daniel David, ambos destaques das categorias de base do clube. Pelo Vitória, o convocado foi o meia Geovane Santos, que também integrará o grupo que viajará para a Europa.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21 1 de 56

A delegação brasileira se apresenta no dia 25, no Rio de Janeiro, mesma data do embarque para a França. A competição, realizada desde 1976, é considerada um dos torneios de base mais tradicionais do futebol mundial e reúne seleções de diferentes escolas do esporte.

O Brasil volta a disputar o torneio após a conquista da edição de 2022, quando a equipe levantou o título com uma geração que contava com nomes como Endrick, encerrando um jejum de 38 anos sem vencer a competição. O técnico Guilherme Dalla Déa destacou a importância da competição para o desenvolvimento dos atletas.

“É um torneio fundamental para a formação dos nossos jovens jogadores, pela oportunidade de vivenciar escolas diferentes. No ano passado conquistamos a Conmebol Liga Evolução, que foi a nossa primeira competição com essa geração, e agora nada melhor do que enfrentar seleções de outros países. Pensando na formação dos atletas, esse torneio é muito importante, principalmente por vestirem a camisa da Seleção Brasileira”, afirmou.

Na fase de grupos, o Brasil está no Grupo A, ao lado de França, China e Costa do Marfim. A estreia será no dia 31, contra os costa-marfinenses, em Les Sables d’Olonne. Em seguida, a equipe enfrenta a China no dia 2 de abril e encerra a primeira fase diante da França, no dia 4, em Montaigu.

O Grupo B é formado por Japão, Peru, México e Portugal. Os líderes de cada chave disputam a final, marcada para o dia 6 de abril, enquanto as demais seleções se enfrentam em partidas de colocação.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DE CONVOCADOS

GOLEIROS:

Audo Costa (Palmeiras)

Matheus Rodrigues (Corinthians)

DEFENSORES

Jonathan Marinho (Bahia)

Julio Cesar (Cruzeiro)

Enzo Estevão (Atlético-MG)

Geovane Santos (Vitória)

Guilherme Silva (Athletico-PR)

Ruan Pablo (Palmeiras)

Lucas Miranda (São Paulo)

MEIO-CAMPISTAS

João Gabriel (Grêmio)

Lucas Lopes (Corinthians)

Crystian Gabriel (Fluminense)

Caio Henrique (Red Bull Bragantino)

Noah Silva (Flamengo)

Leonardo Rodrigues (Corinthians)

José Henrique (Athletico-PR)

Jean Carlos (Fluminense)

ATACANTES