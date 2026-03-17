Jogadores de Bahia e Vitória são convocados pela Seleção Brasileira para torneio na França

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Pedro Carreiro
Publicado em 17 de março de 2026 às 17:43
Atletas das divisões de base de Bahia e Vitória foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-16, que disputará o tradicional Torneio Internacional de Montaigu, na França. A lista com 23 jogadores foi divulgada nesta terça-feira (17) pelo técnico Guilherme Dalla Déa.
Entre os chamados, o Bahia terá dois representantes: o lateral-direito Jonathan Marinho e o atacante Daniel David, ambos destaques das categorias de base do clube. Pelo Vitória, o convocado foi o meia Geovane Santos, que também integrará o grupo que viajará para a Europa.
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A delegação brasileira se apresenta no dia 25, no Rio de Janeiro, mesma data do embarque para a França. A competição, realizada desde 1976, é considerada um dos torneios de base mais tradicionais do futebol mundial e reúne seleções de diferentes escolas do esporte.
O Brasil volta a disputar o torneio após a conquista da edição de 2022, quando a equipe levantou o título com uma geração que contava com nomes como Endrick, encerrando um jejum de 38 anos sem vencer a competição. O técnico Guilherme Dalla Déa destacou a importância da competição para o desenvolvimento dos atletas.
“É um torneio fundamental para a formação dos nossos jovens jogadores, pela oportunidade de vivenciar escolas diferentes. No ano passado conquistamos a Conmebol Liga Evolução, que foi a nossa primeira competição com essa geração, e agora nada melhor do que enfrentar seleções de outros países. Pensando na formação dos atletas, esse torneio é muito importante, principalmente por vestirem a camisa da Seleção Brasileira”, afirmou.
Na fase de grupos, o Brasil está no Grupo A, ao lado de França, China e Costa do Marfim. A estreia será no dia 31, contra os costa-marfinenses, em Les Sables d’Olonne. Em seguida, a equipe enfrenta a China no dia 2 de abril e encerra a primeira fase diante da França, no dia 4, em Montaigu.
O Grupo B é formado por Japão, Peru, México e Portugal. Os líderes de cada chave disputam a final, marcada para o dia 6 de abril, enquanto as demais seleções se enfrentam em partidas de colocação.
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