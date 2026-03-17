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Jogadores de Bahia e Vitória são convocados pela Seleção Brasileira para torneio na França

Lista divulgada por Guilherme Dalla Déa tem três atletas dos clubes baianos para disputa do tradicional Torneio de Montaigu

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de março de 2026 às 17:43

Geovane e Jonathan Marinho são grandes destaques das categorias de base de Vitória e Bahia
Geovane e Jonathan Marinho são grandes destaques das categorias de base de Vitória e Bahia Crédito: Divulgação/ECV e ECB

Atletas das divisões de base de Bahia e Vitória foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-16, que disputará o tradicional Torneio Internacional de Montaigu, na França. A lista com 23 jogadores foi divulgada nesta terça-feira (17) pelo técnico Guilherme Dalla Déa.

Entre os chamados, o Bahia terá dois representantes: o lateral-direito Jonathan Marinho e o atacante Daniel David, ambos destaques das categorias de base do clube. Pelo Vitória, o convocado foi o meia Geovane Santos, que também integrará o grupo que viajará para a Europa.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21

Nonato marcou 10 gols por Divulgação
Índio marcou 8 gols por Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio
Neto Baiano marcou 7 gols por Felipe Oliveira
Dinei marcou 6 gols por Felipe Oliveira
Ramon Menezes marcou 5 gols por Márcio Costa/Arquivo CORREIO
Nádson marcou 5 gols por Arquivo CORREIO
Fahel marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Maxi Biancucchi marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Robson marcou 4 gols por Haroldo Abrantes/Arquivo Correio
Fernando marcou 4 gols por Andréa Farias/Arquivo CORREIO
André Neles marcou 4 gols (Vitória) por Divulgação/Palmeiras
Jean Lucas marcou 4 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Rogério marcou 3 gols em Ba-Vis neste século por Divulgação
Everton Ribeiro marcou 3 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fernandão marcou 3 gols por Felipe Oliveira
Marcone marcou 3 gols por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Reinaldo Alagoano marcou 3 gols por Reprodução/Redes sociais
Souza marcou 3 gols por Divulgação/Bahia
Leandro Domingues marcou 3 gols por Reprodução/Redes Sociais
Escudero marcou 3 gols por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Gilmar marcou 3 gols (Vitória) por Reprodução/Redes sociais
Osvaldo marcou 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo marcou 2 gols por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Ceará marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Vitória
Marcelo Heleno marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Diego Renan marcou 2 gols por Francisco Galvão/EC Vitória
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Vander marcou 2 gols por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Rhayner marcou 2 gols por Felipe Oliveira / Divulgação
Michel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel Paulista marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Juan marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Elkeson marcou 2 gols por Robson Mendes/ Arquivo Correio
Geovanni marcou 2 gols por Divulgação/EC Vitória
Allan Dellon marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
José Ramalho marcou 2 gols (Vitória) por Divulgação/Atlético -GO
Váldson marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Víctor Aristizábal marcou 2 gols por Reprodução/Redes sociais
Thaciano marcou 2 gols por Paula Fróes/CORREIO
Gilberto marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vina marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Erick Pulga marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky marcou 2 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Edigar Junio marcou 2 gols por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
Kieza marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Juninho Capixaba marcou 2 gols por Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Moré marcou 2 gols por Divulgação
Danilo Rios marcou 2 gols (Bahia) por Reprodução/Redes sociais
Rafael Bastos marcou 2 gols por Reprodução
Elias marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Ávine marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Tiago Pagnussat marcou 2 gols por Felipe Oliviera
Renato Kayzer marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 56
Nonato marcou 10 gols por Divulgação

A delegação brasileira se apresenta no dia 25, no Rio de Janeiro, mesma data do embarque para a França. A competição, realizada desde 1976, é considerada um dos torneios de base mais tradicionais do futebol mundial e reúne seleções de diferentes escolas do esporte.

O Brasil volta a disputar o torneio após a conquista da edição de 2022, quando a equipe levantou o título com uma geração que contava com nomes como Endrick, encerrando um jejum de 38 anos sem vencer a competição. O técnico Guilherme Dalla Déa destacou a importância da competição para o desenvolvimento dos atletas.

“É um torneio fundamental para a formação dos nossos jovens jogadores, pela oportunidade de vivenciar escolas diferentes. No ano passado conquistamos a Conmebol Liga Evolução, que foi a nossa primeira competição com essa geração, e agora nada melhor do que enfrentar seleções de outros países. Pensando na formação dos atletas, esse torneio é muito importante, principalmente por vestirem a camisa da Seleção Brasileira”, afirmou.

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Na fase de grupos, o Brasil está no Grupo A, ao lado de França, China e Costa do Marfim. A estreia será no dia 31, contra os costa-marfinenses, em Les Sables d’Olonne. Em seguida, a equipe enfrenta a China no dia 2 de abril e encerra a primeira fase diante da França, no dia 4, em Montaigu.

O Grupo B é formado por Japão, Peru, México e Portugal. Os líderes de cada chave disputam a final, marcada para o dia 6 de abril, enquanto as demais seleções se enfrentam em partidas de colocação.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DE CONVOCADOS

GOLEIROS: 

  • Audo Costa (Palmeiras)
  • Matheus Rodrigues (Corinthians)

DEFENSORES

  • Jonathan Marinho (Bahia)
  • Julio Cesar (Cruzeiro)
  • Enzo Estevão (Atlético-MG)
  • Geovane Santos (Vitória)
  • Guilherme Silva (Athletico-PR)
  • Ruan Pablo (Palmeiras)
  • Lucas Miranda (São Paulo)

MEIO-CAMPISTAS

  • João Gabriel (Grêmio)
  • Lucas Lopes (Corinthians)
  • Crystian Gabriel (Fluminense)
  • Caio Henrique (Red Bull Bragantino)
  • Noah Silva (Flamengo)
  • Leonardo Rodrigues (Corinthians)
  • José Henrique (Athletico-PR)
  • Jean Carlos (Fluminense)

ATACANTES

  • Allan Santos (Vasco)
  • Arthur Diniz (Red Bull Bragantino)
  • Caio Alcântara (Palmeiras)
  • Cauã Machado (Botafogo)
  • Daniel David (Bahia)
  • Rodrigo Júnior (Vasco)

Tags:

Bahia Vitória Seleção Brasileira

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