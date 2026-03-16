'FÓRMULA DO SUCESSO'

100% como visitante e melhor início na Série A: Bahia começa Brasileirão em alta

Tricolor venceu os três confrontos que disputou fora de Salvador na competição nacional

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de março de 2026 às 18:24

Bahia está invicto na Série A deste ano jogando fora de casa Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A corneta dos torcedores do Bahia é normal e sempre vai existir, principalmente depois da eliminação da Copa Libertadores. Com exceção da saída precoce da principal competição disputada pelo time no ano, no entanto, o Tricolor começou a temporada de 2026 em alta. Após vencer o Internacional por 1x0 no Beira-Rio, em Porto Alegre, os comandados de Rogério Ceni comemoraram ao mesmo tempo o melhor início do clube no Brasileirão de pontos corridos e a manutenção da invencibilidade como visitante.

Em três clássicos disputados, o Bahia saiu com dois triunfos, um empate e um título conquistado. Considerando o Campeonato Brasileiro deste ano, o Tricolor também se deu bem ao somar 11 pontos nos cinco primeiros jogos disputados na competição nacional. A feridas do revés da Libertadores em casa, e ainda sem uma possível classificação para a Sul-Americana, ainda está aberta, mas o time tem mostrado dentro de campo que pode dar a volta por cima.

Últimos confrontos entre Internacional x Bahia 1 de 18

Além do Bahia, somente o São Paulo ainda não perdeu na Série A. Separados por cinco pontos, os tricolores tem um jogo a menos. O confronto contra a Chapecoense foi adiado pela participação da equipe baiana na Libertadores. Caso vença a equipe catarinense na Arena Fonte Nova, o Esquadrão chegaria aos 14 pontos, o que deixaria o time na vice-liderança na atual rodada.

Enquanto o confronto não é remarcado e o Bahia segue na disputa do Brasileirão, o time comemora o rendimento em seus cinco primeiros jogos na competição. Os 11 pontos, que equivalem a um aproveitamento de 73%, marcam o melhor início de Campeonato Brasileiro do clube desde 2004, início do atual formato de pontos corridos.

A marca é superior em um ponto aos 10 conquistados em 2024, recorde anterior do clube no recorte. Considerando as 13 participações do Bahia na primeira divisão desde a implantação do atual formato, a média é de sete pontos somados pelo clube em suas cinco primeiras partidas. Em 2014 e 2020, assim como na atual temporada, as cinco primeiras rodadas não foram os jogos iniciais do Esquadrão na Série A.

Força longe de Salvador

Na temporada passada, mesmo com a 7ª posição na tabela de classificação, o Tricolor mostrava uma fragilidade grande ao jogar fora de casa. O Bahia teve um aproveitamento de apenas 26% jogando fora de casa no ano passado. Em 19 partidas, venceu três jogos, empatou seis e perdeu 10 confrontos. Nos últimos 10 jogos como visitante no último Brasileirão, o Tricolor não venceu nenhuma das partidas.

O rendimento deixou o time tricolor com a sensação de que não conseguia performar longe da Arena Fonte Nova. No entanto, no início da Série A deste ano, o Esquadrão está 100% na condição de visitante. Venceu o Corinthians em São Paulo na estreia, ganhou do Vasco em São Januário e agora superou o Internacional no Rio Grande do Sul.

“Ano passado só ganhamos três jogos em 19 jogados fora de casa. Esse ano já ganhamos os mesmos três jogos. Ainda precisamos ter mais a bola fora de casa, hoje foi muito perde e ganha, mas aproveitamos as chances e nos defendemos bem”, comentou o técnico Rogério Ceni após vencer o Colorado.

Apesar de reconhecer que o time joga um futebol menos vistoso em relação à temporada passada, o comandante tricolor reconhece que a mudança do perfil técnico para um elenco com prioridade em jogadores mais físicos possa ser o diferencial para o bom início do Esquadrão fora de casa.

“Eu acho que é um time mais competitivo, mais transição, mais pegada na marcação que o ano passado. Ano passado era um time mais técnico, um jogo que eu achava fantástico de ver jogar. Gostaria de repetir atuações como no ano passado, mas não posso fechar os olhos. Acho que caímos tecnicamente, mas estamos melhores defensivamente. Eu espero retomar momentos tão bons quanto foi ano passado”, finalizou.

Rendimento do Bahia nos cinco primeiros jogos na primeira divisão: