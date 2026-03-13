Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia junta os cacos após título e busca soluções caseiras para ausências

Tricolor volta a campo somente no próximo domingo (15), quando enfrenta o Internacional no Beira-Rio

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 13 de março de 2026 às 05:00

Rodrigo Nestor foi o substituto de Everton Ribeiro no Ba-Vi do Brasileirão
Rodrigo Nestor foi o substituto de Everton Ribeiro no Ba-Vi do Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O título do Campeonato Baiano foi uma boa notícia em meio a um momento de ânimo abatido do Bahia na temporada, principalmente com a eliminação do time na segunda fase preliminar da Copa Libertadores. No entanto, mesmo com o privilégio de mais uma conquista, os tricolores acumulam preocupação pelo número de lesões, principalmente com a nova ausência do capitão Everton Ribeiro.

Referência técnica do Esquadrão desde 2024, quando chegou ao clube, o camisa 10 sempre foi o jogador com mais impacto dentro da engrenagem treinada por Rogério Ceni pela influência na forma da equipe jogar. Durante o clássico contra o Vitória, que decidiu o 52º título estadual para o Tricolor, o jogador sentiu e foi substituído por David Martins.

Veja imagens de Bahia x Vitória, pela Série A

Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/ECB
1 de 8
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV

Posteriormente, o meia foi submetido a exames e teve confirmada a lesão na coxa direita. A previsão é de que o comandante tricolor só volte a contar com o jogador apenas no início de abril. “É um jogador diferente, nos ajuda muito na criação. É uma referência dentro de campo, mas temos que nos virar sem ele”, lamentou o treinador.

Além do meia, a expectativa é de que Kanu e Ruan Pablo, ambos lesionados, também não voltem a campo. O lateral direito Gilberto é outro desfalque confirmado. O defensor passou por uma cirurgia de apendicite no final de fevereiro e ainda não reúne condições de jogo. Para a posição, inclusive, Ceni considera continuar usando Acevedo improvisado.

Em contrapartida, a tendência é de que o jogo marque o retorno de Caio Alexandre e David Duarte aos relacionados. O zagueiro já voltou a treinar após se recuperar de lesão, mas ficou fora da relação contra o Vitória por causa de problema físico. Já o volante segue em transição física e técnica. Outro que pode ganhar mais minutos é o uruguaio Michel Araújo, que esteve em campo por 16 minutos no Ba-Vi da Série A.

LEIA MAIS

Após empate com o Vitória, Ceni cobra 'mais equilíbrio entre os tempos' do Bahia

Gabriel Xavier lamenta empate e queda de intensidade do Bahia no Ba-Vi: 'Não conseguimos manter'

Bahia e Vitória fazem jogo de tempos diferentes e empatam em 1x1 pelo Brasileirão

Jogadores de Bahia e Vitória projetam clássico pelo Brasileirão: ‘É sempre uma final’

Com os retornos esperados, Rogério Ceni acredita que a equipe melhore no Rio Grande do Sul. “Se [voltarem], logicamente, são três opções que já ajudam bem mais, dão uma oportunidade melhor de fazer trocas ou de fazer escolhas diferentes, mas o grupo é esse. Lógico, tem ausências que fazem bastante falta”, explicou o comandante tricolor, que acrescentou que vai assistir à partida do Inter contra o Galo para montar a estratégia para a partida.

Sem os seus principais jogadores, o Bahia precisa tentar repor as ausências com as opções disponíveis. No lugar do camisa 10, Rogério escolheu Rodrigo Nestor para ocupar a função. Outra opção é repetir o esquema do jogo de ida contra o O’Higgins, quando Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Erick formaram a trinca no meio de campo.

“Não dá para simular o Everton e o Caio, mas temos tentado. Nestor tem boa qualidade técnica. Erick pode ser o primeiro volante, Juba ajuda, Willian flutua. A gente tem variações de acordo com os adversários. Acho que fizemos um bom jogo de construção no primeiro tempo. Erick e Nico sofrem um pouco mais para receber essa bola de costas, facilidade que o Caio tem. São características distintas. Erick faz mais infiltrações, Nico oferece mais marcação”, explicou o treinador.

Ainda sem seu capitão, o Tricolor volta a campo neste domingo (15), quando viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h.

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Vitória vai atrás de reforços após perder titulares para o restante da temporada

Vitória vai atrás de reforços após perder titulares para o restante da temporada
Imagem - Trump afirma que Irã é bem-vindo nos EUA, mas aconselha seleção a não disputar a Copa

Trump afirma que Irã é bem-vindo nos EUA, mas aconselha seleção a não disputar a Copa

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia
02

Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia

Imagem - Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão
03

Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão

Imagem - Quem são os ex-namorados de Ivete Sangalo?
04

Quem são os ex-namorados de Ivete Sangalo?