Gabriel Xavier lamenta empate e queda de intensidade do Bahia no Ba-Vi: 'Não conseguimos manter'

Esquadrão empatou em 1x1 com o Leão da Barra

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de março de 2026 às 23:16

Gabriel Xavier em ação pelo Bahia
Gabriel Xavier em ação pelo Bahia Crédito: Letícia Martins/ECB

Ficou tudo igual no Ba-Vi 507. Bahia e Vitória empataram em 1x1 na Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira (11), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora o Esquadrão tenha vencido o Ba-Vi que “importava”, na final do Campeonato Baiano, o Tricolor queria um novo triunfo sobre o maior rival. Além do peso do clássico, os três pontos poderiam colocar a equipe, ao menos momentaneamente, na liderança da Série A. 

Como os três pontos não vieram, a frustração foi grande, e a torcida na Fonte Nova chegou a vaiar o time após o apito final. Quem também não saiu satisfeito foi Gabriel Xavier, que lamentou o fato de a equipe não ter mantido, por mais tempo, a intensidade mostrada no primeiro tempo.

“Era um jogo em que buscávamos o triunfo para continuar brigando pela primeira colocação. Mas também sabemos que clássico é sempre muito difícil, é um tipo de partida que exige muito mais, que cobra mais da equipe o tempo todo. Acredito que faltaram aqueles 20 minutos de extrema pressão que tivemos ali, entre os 20 e os 40 minutos do primeiro tempo”, analisou o zagueiro tricolor em entrevista à transmissão do Premiere.

“Aquilo foi o que a gente quer fazer dentro de casa: jogar com intensidade, com atenção e com o apoio do nosso torcedor. Infelizmente, não conseguimos manter isso durante toda a partida, e tenho certeza de que, se tivéssemos conseguido, estaríamos muito mais perto de vencer o jogo”, completou.

Com o resultado, o Bahia chegou aos oito pontos e subiu apenas uma posição, indo para o 3º lugar, ao menos momentaneamente, já que a rodada ainda está em andamento. Agora, o time se prepara para voltar a campo no próximo domingo (15), às 16h, contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Tags:

Bahia Vitória Ba-vi Campeonato Baiano

