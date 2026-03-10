VAI GANHAR CHANCE?

Luciano Juba aparece na pré-lista da Seleção para amistosos contra França e Croácia

Lateral é um dos principais nomes do elenco do Bahia

O lateral-esquerdo Luciano Juba, um dos destaques do elenco do Bahia, aparece entre os nomes observados pela comissão técnica da Seleção Brasileira para os últimos amistosos preparatórios visando a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti incluiu o jogador em uma lista preliminar utilizada para monitoramento antes da convocação oficial para os jogos contra França e Croácia.

Nesta quarta-feira (11), integrantes da comissão da Seleção estarão presentes na Arena Fonte Nova para acompanhar de perto o clássico Ba-Vi, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para as 20). A observação faz parte do processo de avaliação dos atletas que podem ser chamados na próxima lista. Entre os representantes da CBF que estarão no estádio estão o gerente de Seleções, Cícero Souza, e o analista de desempenho Bruno Baquete.

Juba já teve uma experiência recente com a Seleção. Em novembro do ano passado, o jogador foi convocado, mas não chegou a entrar em campo nos amistosos realizados contra Tunísia e Senegal. Mesmo sem atuar, o defensor voltou ao Brasil valorizado, após receber comentários positivos do técnico Carlo Ancelotti.

A disputa por uma vaga ganhou um novo cenário após a lesão de Caio Henrique, lateral do Monaco. O jogador sofreu uma contusão de grau dois e deve ficar afastado por cerca de um mês, o que reduz as opções para a posição e pode favorecer uma nova oportunidade para o atleta do Bahia.

No clube baiano, Luciano Juba tem papel fundamental no esquema montado por Rogério Ceni. Apesar de atuar como lateral-esquerdo na fase defensiva, ele costuma avançar pelo meio quando o time tem a posse de bola, funcionando como um armador e participando da criação das jogadas. Desde que chegou ao Bahia em 2023, soma 149 partidas, com 13 gols marcados e 18 assistências.