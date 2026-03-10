LEÃO PRONTO

Vitória fecha preparação para o Ba-Vi; veja reforços e desfalques

Leão encara o Esquadrão nsta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de março de 2026 às 20:20

Elenco do Vitória treinando em preparação para o Ba-Vi Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória encerrou, na tarde desta terça-feira (10), a preparação para enfrentar o Bahia no clássico desta quarta-feira (11), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a perda do título estadual no último fim de semana, o elenco rubro-negro virou a chave e trabalhou no CT Manoel Pontes Tanajura com foco em ajustes técnicos e táticos para o Ba-Vi.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21 1 de 56

A atividade começou com aquecimento em rondo, seguido de um trabalho de coordenação motora comandado pelo preparador físico Juninho Nogueira. Na sequência, a comissão técnica realizou exercícios técnicos com revisão de conteúdos, além de dinâmicas em campo reduzido e treinamentos de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas.

Para o clássico, o técnico Jair Ventura terá reforços importantes. A principal novidade é o retorno do volante Caíque Gonçalves, que cumpriu suspensão na final do Campeonato Baiano e volta a ficar à disposição, enquanto Edenilson deve retornar ao banco de reservas. O treinador também poderá contar com o zagueiro Cacá e com os atacantes Anderson Pato e Diego Tarzia, liberados para fazer a estreia pelo clube no Campeonato Brasileiro.