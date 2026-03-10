Vitória fecha preparação para o Ba-Vi; veja reforços e desfalques

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 10 de março de 2026 às 20:20
O Vitória encerrou, na tarde desta terça-feira (10), a preparação para enfrentar o Bahia no clássico desta quarta-feira (11), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a perda do título estadual no último fim de semana, o elenco rubro-negro virou a chave e trabalhou no CT Manoel Pontes Tanajura com foco em ajustes técnicos e táticos para o Ba-Vi.
A atividade começou com aquecimento em rondo, seguido de um trabalho de coordenação motora comandado pelo preparador físico Juninho Nogueira. Na sequência, a comissão técnica realizou exercícios técnicos com revisão de conteúdos, além de dinâmicas em campo reduzido e treinamentos de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas.
Para o clássico, o técnico Jair Ventura terá reforços importantes. A principal novidade é o retorno do volante Caíque Gonçalves, que cumpriu suspensão na final do Campeonato Baiano e volta a ficar à disposição, enquanto Edenilson deve retornar ao banco de reservas. O treinador também poderá contar com o zagueiro Cacá e com os atacantes Anderson Pato e Diego Tarzia, liberados para fazer a estreia pelo clube no Campeonato Brasileiro.
Por outro lado, alguns jogadores seguem fora. Luan Cândido e Renzo López estão em fase de transição física e podem aprecer entre os relacionados, enquanto Pedro Henrique, Dudu e Rúben Ismael continuam em recuperação de lesão e estão fora do clássico.