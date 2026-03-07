Bahia x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de março de 2026 às 13:00
Bahia e Vitória se enfrentam neste sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova, para decidir quem ficará com o título do Campeonato Baiano de 2026. O 506º Ba-Vi da história promete fortes emoções, com Tricolor de Aço contando com o apoio da torcida para buscar seu 52º título baiano, enquanto o Leão tenta superar o rival fora de casa para conquistar sua 31ª taça na competição. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Bahia e Vitória terá transmissão ao vivo por TVE, TV Brasil, TV Bahêa e TV Vitória.
Invicto na competição, o Bahia chega à decisão buscando levantar o 52º título estadual e conta com o apoio da torcida na Arena Fonte Nova. A equipe comandada por Rogério Ceni tem desfalques importantes para a partida: Kanu, Gilberto e Ruan Pablo estão fora. David Duarte e Michel Araújo são dúvidas e têm poucas chances de atuar. Em compensação, Caio Alexandre deve voltar a ficar à disposição.
Relembre como foram as últimas partidas entre Bahia x Vitória
O Vitória chega para a final com alguns problemas no elenco. O técnico Jair Ventura não poderá contar com Dudu, que sofre com lesão na coluna, e com o volante Caíque, suspenso após expulsão na semifinal. Luan Cândido, Pedro Henrique, Rúben Ismael e Nathan Mendes seguem no departamento médico. Cacá, Diego Tarzia e Anderson Pato também não podem atuar por questões de inscrição no Baianão. A boa notícia é que Renzo López está recuperado e pode relacionado pela primeira vez na temporada.
Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nico Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir (Kike Olivera), Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni
Vitória: Arcanjo; Mateus Silva, Camutanga, Edu, Edenilson e Ramon; Martínez, Baralhas, Matheuzinho e Erick (Aitor); Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura