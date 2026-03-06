TÁ CHEGANDO A HORA

Jogadores de Bahia e Vitória antecipam clima do Ba-Vi antes de final: 'Decidido no detalhe'

Clubes se enfrentam neste sábado (7), a partir das 17h, na Arena Fonte Nova

As horas vão passando e o Ba-Vi que decidirá o campeão do Campeonato Baiano de 2026 se aproxima. Quando o relógio bater 17h deste sábado (7), a final do estadual começa e apenas um dos times vai terminar o dia com o título. No entanto, enquanto o momento de erguer a taça não chega, o lateral esquerdo Luciano Juba, do Bahia, e o goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória, já anteciparam o clima do clássico e deixaram claro que é preciso atenção para sair da Arena Fonte Nova sem lamentações.

Para o Esquadrão, vencer a competição também é uma resposta direta para a torcida tricolor, que ficou na bronca após a eliminação da Libertadores. Reconhecendo a quebra de confiança com os torcedores, Juba encara o jogo deste sábado como oportunidade de deixar o revés para os chilenos no passado.

"Como falei depois da semifinal, a gente tinha que continuar trabalhando firme. A gente sabe que o torcedor perdeu um pouco da confiança em nosso trabalho, e a gente sabe que para mudar isso temos que trabalhar e conquistar os triunfos. Agora temos uma sequência de Ba-Vi para tentar resgatar ainda mais a confiança do nosso torcedor. Não é à toa que eles lotaram o estádio para a final de amanhã, então que a gente possa conquistar o título e começar a reconquistar o torcedor novamente", disse.

"A gente sabe que foi uma surpresa, não só para o torcedor, mas também para nós. A gente sabe que tinha capacidade de classificar na Libertadores. Agora temos dois Ba-Vis pela frente, jogos muito difíceis. A gente sabe a força que tem o Ba-Vi dentro do estado. A gente já superou (a eliminação), já conversamos entre nós, viramos a chave para poder vencer não só esses dois próximos jogos, mas conquistar muitos triunfos para o torcedor voltar para o nosso lado. Sabemos que, com o torcedor nos apoiando na nossa casa, temos uma força a mais", complementou.

Com uma incerteza na escalação inicial e o momento de instabilidade com a queda na principal competição do time na temporada, críticas naturalmente surgiram direcionadas ao elenco tricolor. Os questionamentos, que incluem a forma do Bahia de jogar, foi respondido de forma direta por Juba. Independente do adversário, o Tricolor vai jogar da forma como sabe.

"Acho que, independente de ser Ba-Vi ou não, a gente tem nosso esquema de jogo. O professor Rogério nos prepara ali. Quando a gente tem a bola, claro eu vou jogar um pouco mais por dentro, às vezes por fora, tendo que atacar um pouco mais. E quando estiver sem a bola, tenho que defender como lateral. Então independente do jogo, acho que não muda nada. A gente tem que fazer o que vem trabalhando todos os dias. Espero que amanhã possa ser um grande dia para que a gente possa conquistar o triunfo e consequentemente o título também", deu o recado.

O clássico deste final de semana será mais um da história do confronto entre Bahia e Vitória que não terá a torcida visitante. Jogando fora de casa, o Leão não contará com o apoio de seus torcedores na Arena Fonte Nova. A ausência do apoio foi lamentada pelo goleiro Lucas Arcanjo. No entanto, o paredão rubro-negro destacou que o elenco está concentrado para desempenhar bem em campo.

"A questão da torcida, acredito que seja um espetáculo muito lindo para quem já viveu, já viu Ba-Vis com duas torcidas na Fonte Nova e no Barradão. É uma festa à parte. Mas estamos bem focados dentro de campo, sabemos que vai ser um jogo difícil e queremos fazer nosso melhor lá", disse.

A questão psicológica é muito importante e estamos bem trabalhados para isso. A gente sabe da importância do jogo, da importância de cada atleta. Não só os 23 que vão para o jogo, mas todo mundo no mesmo pensamento, na mesma unidade, que vai ser muito importante para a gente no jogo de amanhã Lucas Arcanjo Goleiro do Vitória

O Ba-Vi da final do Baianão será o 16º clássico disputado por Arcanjo com a camisa do Vitória. Em seu quarto jogo no ano após se recuperar de lesão sofrida em setembro do ano passado, o goleiro revelou que está preparado para ganhar um título na casa do rival. Vale lembrar que o último título do Vitória foi erguido na Fonte Nova, em 2024.

"[Os clássicos] foram momentos marcantes para minha trajetória. Acho que todos aqui são muito experientes, vividos no futebol. O grupo sabe a importância do jogo e do título para nós. A gente está com a cabeça boa, a semana bem trabalhada para chegar no objetivo de vencer o título lá", afirmou.