Bahia gastou R$80 milhões a mais que o Vitória na 1º janela de transferências do ano

Por outro lado, o Leão contratou 15 atletas, enquanto o Bahia apenas seis

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de março de 2026 às 18:23

Roman Gomez e Matheus Silva foram algumas das contratações da dupla Ba-Vi para a temporada
Roman Gomez e Matheus Silva foram algumas das contratações da dupla Ba-Vi para a temporada Crédito: Rafael Rodrigues/ECB e Victor Ferreira/ECV

A primeira janela de transferências do futebol brasileiro em 2026 foi encerrada na última terça-feira (3), permitindo um balanço inicial dos investimentos feitos por Bahia e Vitória na montagem de seus elencos para a temporada. Como tem se tornado comum desde a aquisição do Esquadrão pelo Grupo City, o clube tricolor voltou a investir bem mais que o rival: cerca de R$ 80 milhões a mais que o Rubro-Negro.

Considerando as aquisições em definitivo do goleiro Ronaldo e do meio-campista Rodrigo Nestor — que já haviam atuado pelo clube por empréstimo na última temporada — além da compra do atacante argentino Alejo Véliz, o Bahia investiu aproximadamente R$ 100 milhões nesta primeira janela. 

Vale ressaltar que o jovem centroavante pertence ao Tottenham, está atualmente emprestado ao Rosario Central e só chegará ao Tricolor em julho, mas o valor da negociação já foi provisionado no orçamento desta janela. Entre os reforços que de fato representam novidades e já estão à disposição da comissão técnica, estão o argentino Román Gómez e os atacantes Everaldo e Kike Oliveira, que chegaram por empréstimo.

Contratações do Bahia na 1ª janela de tranferências de 2026

Rodrigo Nestor foi contratado em definitivo por R$ 23,7 milhões junto ao São Paulo por Letícia Martins/EC Bahia
Ronaldo foi contratado em definitivo junto ao Atlético-GO por R$5 milhões por Divulgação
Kike Oliveira foi contratado por empréstimo jungo ao Grêmio por Letícia Martins/EC Bahia
Román Gómez foi contratado por R$ 16 milhões junto ao Estudiantes por Divulgação
Everaldo foi contratado por empréstimo junto ao Fluminense por Letícia Martins/ EC Bahia
Bahia contratou Alejo Véliz por R$ 56 milhões junto ao Tottenham por Divulgação/Rosario Central
1 de 6
Rodrigo Nestor foi contratado em definitivo por R$ 23,7 milhões junto ao São Paulo por Letícia Martins/EC Bahia

Do outro lado, o Vitória adotou uma postura mais comedida no mercado. O clube investiu cerca de R$ 19 milhões, mas foi mais ativo em número de contratações, com 15 reforços anunciados. A maior parte do valor gasto foi destinada às compras em definitivo do volante Baralhas e do atacante Erick, que juntos custaram aproximadamente R$ 15 milhões aos cofres rubro-negros.

Além deles, o Leão investiu apenas nas chegadas do lateral Matheus Silva e no empréstimo do argentino Diego Tarzia. As demais contratações ocorreram sem custos ou por empréstimo. Um dos nomes anunciados, inclusive, já deixou o clube: o jovem zagueiro Diogo Silva.

Contratações do Vitória na 1ª janlea de tranferências de 2026

Baralhas foi contratado em definitivo por R$ 8 milhões junto ao Atlético-GO por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado em definitivo por R$ 7 milhões junto ao São Paulo por Victor Ferreira/EC Vitória
Cacá foi contratado por empréstimo junto ao Corinthians por Divulgação/ECV
Anderson Pato foi contratado sem custos junto à Juazeirense por Divulgação/Juazeirense
Diego Tarzia foi contratado por empréstimo por R$ 1 milhão junto ao independiente por Victor Ferreira/ECV
Lucas Silva foi contratado por empréstimo junto ao Seoul por Divulgação/ECV
Pedro Henrique chegou sem custos após deixar o Yunnan Yukun por Divulgação/ECV
Marinho foi contratado sem custos após deixar o Fortaleza por Divulgação/EC Vitória
Emmanuel Martínez foi contratado sem custos após deixar o Fortaleza por Divulgação/Vitória
Nathan Mendes foi contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino por Divulgação/EC Vitória
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Riccieli foi contratado por empréstimo junto ao Famalicão por Divulgação/EC Vitória
Diogo Silva chegou sem custos após deixar o Palmeiras por Victor Silva/ECV
Luan Cândido foi contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino por Victor Ferreira/ECV
Caíque foi contratado sem custos após deixar o Juventude por Victor Ferreira/ECV
1 de 15
Baralhas foi contratado em definitivo por R$ 8 milhões junto ao Atlético-GO por Victor Ferreira/ EC Vitória

Apesar do fechamento da primeira janela, o futebol brasileiro ainda terá um período extra para movimentações no mercado interno. A chamada janela doméstica, exclusiva para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais, ocorre entre 4 e 27 de março. Já a segunda janela internacional da temporada está prevista para acontecer entre 20 de julho e 11 de setembro.

Tags:

Bahia Vitória

