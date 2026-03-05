DISCREPÂNCIA GRANDE

Bahia gastou R$80 milhões a mais que o Vitória na 1º janela de transferências do ano

Por outro lado, o Leão contratou 15 atletas, enquanto o Bahia apenas seis

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de março de 2026 às 18:23

Roman Gomez e Matheus Silva foram algumas das contratações da dupla Ba-Vi para a temporada Crédito: Rafael Rodrigues/ECB e Victor Ferreira/ECV

A primeira janela de transferências do futebol brasileiro em 2026 foi encerrada na última terça-feira (3), permitindo um balanço inicial dos investimentos feitos por Bahia e Vitória na montagem de seus elencos para a temporada. Como tem se tornado comum desde a aquisição do Esquadrão pelo Grupo City, o clube tricolor voltou a investir bem mais que o rival: cerca de R$ 80 milhões a mais que o Rubro-Negro.

Considerando as aquisições em definitivo do goleiro Ronaldo e do meio-campista Rodrigo Nestor — que já haviam atuado pelo clube por empréstimo na última temporada — além da compra do atacante argentino Alejo Véliz, o Bahia investiu aproximadamente R$ 100 milhões nesta primeira janela.

Vale ressaltar que o jovem centroavante pertence ao Tottenham, está atualmente emprestado ao Rosario Central e só chegará ao Tricolor em julho, mas o valor da negociação já foi provisionado no orçamento desta janela. Entre os reforços que de fato representam novidades e já estão à disposição da comissão técnica, estão o argentino Román Gómez e os atacantes Everaldo e Kike Oliveira, que chegaram por empréstimo.

Do outro lado, o Vitória adotou uma postura mais comedida no mercado. O clube investiu cerca de R$ 19 milhões, mas foi mais ativo em número de contratações, com 15 reforços anunciados. A maior parte do valor gasto foi destinada às compras em definitivo do volante Baralhas e do atacante Erick, que juntos custaram aproximadamente R$ 15 milhões aos cofres rubro-negros.

Além deles, o Leão investiu apenas nas chegadas do lateral Matheus Silva e no empréstimo do argentino Diego Tarzia. As demais contratações ocorreram sem custos ou por empréstimo. Um dos nomes anunciados, inclusive, já deixou o clube: o jovem zagueiro Diogo Silva.

