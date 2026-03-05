Acesse sua conta
Dudu pode passar por cirurgia após lesão na coluna e preocupa o Vitória

Volante já ficou de fora dos últimos três jogos do Leão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:59

Dudu em ação pelo Vitória
Dudu em ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória pode ter um desfalque importante por um longo período. O volante Dudu, afastado dos gramados desde o dia 10 de fevereiro por causa de um trauma na coluna, passará por uma nova avaliação médica em São Paulo para definir os próximos passos do tratamento. A possibilidade de cirurgia não está descartada.

O jogador viajará viajou para realizar uma série de exames mais detalhados, que irão indicar se a recuperação poderá continuar apenas com tratamento clínico ou se será necessária uma intervenção cirúrgica. Até que haja uma definição, o atleta segue sem previsão de retorno.

Dudu não atua desde a derrota por 2x1 do Vitória para o Flamengo, pela 3ª rodada da Série A. O camisa 21 do Leão havia conquistado a titularidade da equipe justamente contra o rubro-negro carioca e vivia um bom momento no clube. Antes, vindo do banco de reservas, vinha de duas boas atuações contra Remo e Palmeiras, contra quem marcou seu primeiro gol pelo Leão.

O problema físico ocorreu após um trauma na coluna sofrido durante atividades com o elenco, o que acabou tirando o volante das últimas três partidas da equipe. A ausência do jogador será sentida especialmente nos próximos compromissos do Leão. Dudu é ausência confirmada contra o Bahia que decide o Baianão, neste sábado (7), às 17h, além do Ba-Vi da próxima quarta-feira (11),pela 5ª rodada da Série A, ambos na Fonte Nova.

“Infelizmente a situação do Dudu não é simples. Ele estava vivendo talvez o melhor momento da carreira, jogando muito bem e com menos cartões. É triste para ele, mas estamos dando todo apoio para que volte recuperado", comentou o técnico Jair Ventura sobre a situação do volante.

Dudu chegou ao Vitória em 2023 e participou da campanha do título da Série B naquele ano. Em 2024, também integrou o elenco campeão do Campeonato Baiano. Depois, por problemas disciplinares acabou afastado do elenco e foi emprestado, voltando ao clube somente em agosto do ano passadp. Ao todo, o volante acumula cerca de 60 partidas pelo clube.

Enquanto aguarda a definição sobre o tratamento do meio-campista, a comissão técnica terá outras opções para o setor de marcação no meio-campo, como Baralhas, Emmanuel Martínez, Ronald e Zé Breno. Além de Dudu, o Vitória também não poderá contar com Caíque Gonçalves na final estadual, já que o volante cumpre suspensão após expulsão na semifinal.

