Lucas Arcanjo cresce após defesas de pênalti e se torna trunfo do Vitória para Ba-Vi

Com as duas defesas, o goleiro agora tem quatro penalidades defendidas na carreira

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de março de 2026 às 05:30

Lucas Arcanjo agarrou dois pênaltis contra o Jacuipense
Lucas Arcanjo agarrou dois pênaltis contra o Jacuipense Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Prestes a decidir a final do Campeonato Baiano no clássico Ba-Vi, o Vitória chega à decisão com o restabelecimento de seu goleiro Lucas Arcanjo após retornar de lesão. Ídolo do clube rubro-negro, o jogador foi essencial na classificação do Leão diante do Jacuipense, já que agarrou duas chances nas cobranças de pênaltis.

Com as duas defesas, o goleiro agora tem quatro penalidades defendidas na carreira. Além do jogo contra o Leão do Sisal, Arcanjo também pegou o chute de Lucho Rodríguez, do Bahia, na temporada passada e agarrou um pênalti contra o Fluminense de Feira em 2020. No rebote, no entanto, o volante Gabriel Bispo marcou um gol contra.

Lucas Arcanjo por Victor Fotos/EC Vitória

Após o fim da partida, o goleiro celebrou o desempenho e destacou a preparação da equipe como essencial para conseguir se sair bem no jogo. "A gente busca a excelência sempre. Graças a Deus fui feliz com dois pênaltis e por trás disso tudo tem todos os analistas que facilitam para a gente. Estava preparado, assim como toda a equipe. Depois da expulsão o jogo ficou complicado. É valorizar o empenho de cada um que teve que correr por nosso amigo que foi expulso. Agora é se preparar para a final", afirmou.

Com a atuação, os elogios também vieram dos companheiros de clube e do treinador Jair Ventura, que espera poder sair campeão da competição para coroar a importância de Lucas Arcanjo na classificação para a final. “Feliz pelo Arcanjo, consegue pegar dois hoje. Elogiar o Itamar, Paulo, que trabalharam com ele. A equipe que fez a melhor campanha está na final. Feliz de disputar a final e que a gente possa ser campeão”, disse.

"Eu sempre falo que a gente lembra do cara que fecha nas cobranças. Eu tive a felicidade, mas quero parabenizar o Arcanjo, porque ele foi o cara que teve mais mérito do que eu. Ele defendeu duas cobranças. É o cara que a gente tem que agradecer muito", comentou o atacante Marinho, que converteu a última cobrança.

Dentro dos 15 clássicos Ba-Vi disputados pelo goleiro rubro-negro, o retrospecto é desfavorável para o jogador do Vitória. Foram cinco derrotas, sete empates e apenas três resultados positivos em clássicos. Com Arcanjo em campo, o Vitória tem 35% de aproveitamento contra o Bahia. Vale destacar que o goleiro estava machucado no primeiro clássico do time em 2026, quando Gabriel Vasconcelos ficou responsável pelo gol do Leão na derrota por 1x0.

Idolatria

Lucas Arcanjo já tem seu lugar garantido entre os ídolos do clube, principalmente pelos feitos na história recente do clube. Com 230 jogos completos embaixo das traves rubro-negras, o goleiro é o segundo jogador da posição com mais partidas disputadas com a camisa rubro-negra. Acima dele está somente Borges, com 293 partidas disputadas entre 1982 e 1995.

Lucas Arcanjo é produto das categorias de base do Vitória, mas foi somente em 2019 que o jogador fez sua estreia pelo time principal. Dentro do Barradão, o jovem foi escolhido para defender o gol do Leão contra o São Bento, na 4ª rodada da Série B daquele ano. Apesar da derrota por 3x1, Arcanjo continuou no radar dos profissionais e disputou mais cinco jogos no ano seguinte.

A sequência como titular só aconteceu em 2021, quando Ronaldo – atualmente goleiro do Bahia – foi afastado do time após não entrar em acordo com a diretoria sobre uma renovação do contrato. Os 47 jogos de Arcanjo convenceram os torcedores de que o jogador poderia ser o titular na campanha da Série C, em 2022. No entanto, o atleta se machucou durante a campanha e voltou a ter sequência somente na temporada seguinte.

A idolatria veio em 2023, quando foi o nome na posição durante todo o ano. Com duas assistências e defesas importantes, Arcanjo foi peça fundamental do clube na campanha que culminou no título da Série B. Já em 2024 e 2025, o goleiro continuou se destacando na primeira divisão.

A volta de Arcanjo à titularidade do Vitória aconteceu recente. O jogador vai para sua quarta partida neste ano depois de se recuperar de uma lesão sofrida em setembro do ano passado. Na ocasião, o goleiro foi substituído durante a partida contra o Corinthians, pela 30ª rodada do Brasileirão. Posteriormente, Arcanjo foi submetido a uma cirurgia e só voltou a jogar no dia 18 de fevereiro, contra o Bahia de Feira.

