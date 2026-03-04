Acesse sua conta
Fábio Mota é citado em súmula da semifinal do Baiano: 'Querem tirar o Vitória'

O dirigente Manoel Tanajura Neto também é mencionado

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 16:53

Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória
Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O presidente Fábio Mota e o diretor Manoel Tanajura Neto, do Vitória, foram  mencionados na súmula oficial da partida contra o Jacuipense, pela semifinal do Campeonato Baiano, por reclamações direcionadas à arbitragem.

O documento, divulgado pela Federação Bahiana de Futebol, relata que os dirigentes abordaram o árbitro Wagner Francisco Silva Souza no intervalo do confronto, quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário. Segundo o registro, a abordagem ocorreu de maneira considerada “grosseira e ostensiva”.

Vitória x Jacuipense

Vitória x Jacuipense por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória x Jacuipense por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória x Jacuipense por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória x Jacuipense por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória x Jacuipense por Victor Ferreira / EC Vitória
1 de 5
Vitória x Jacuipense por Victor Ferreira / EC Vitória

Ainda conforme descrito, durante a contestação teriam sido ditas frases como: “Vocês querem tirar o Vitória, você está invertendo as faltas”. A insatisfação rubro-negra estaria relacionada principalmente à expulsão do volante Caíque Gonçalves, aos 15 minutos do primeiro tempo, após lance interpretado como cotovelada em adversário, além de decisões sobre marcação de faltas na etapa inicial.

Mesmo com um jogador a menos desde cedo, o Vitória — que atuou no Estádio Manoel Barradas — conseguiu a classificação. Depois de vencer a primeira etapa por 1x0 e sofrer o empate no tempo regulamentar, a equipe assegurou vaga na final ao triunfar na disputa por pênaltis.

Com a citação em súmula, o caso pode ser encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA), que avaliará se haverá abertura de procedimento disciplinar. Enquanto isso, o Leão está totalmente focado na decisão do estadual, contra o Bahia, neste sábado (7), às 17h, na Arena Fonte Nova.  

Vitória Arbitragem Campeonato Baiano

