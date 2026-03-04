Acesse sua conta
Saiba onde assistir as estreias de João Fonseca e Bia Haddad no Indian Wells Masters

João Fonseca e Beatriz Haddad Maia estreiam em um dos eventos mais importantes do calendário do tênis mundial

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 16:53

Bia Haddad e João Fonseca
Bia Haddad e João Fonseca Crédito: HSBC Championships/Divulgação e Miami Open/X

A ESPN transmite nesta quarta-feira (4), na ESPN 2 e no Disney+ Premium, as estreias de João Fonseca e Beatriz Haddad Maia no Indian Wells Masters, um dos eventos mais importantes do calendário do tênis mundial. A competição marca o início da chave principal e reúne grandes nomes dos circuitos do ATP e WTA.

A cobertura contará com narrações de Maurício Bonato, Hamilton Rodrigues e Thiago Alves, além dos comentários de André Ghem, Sylvio Bastos e Fernando Roese ao longo da programação.

João Fonseca

João Fonseca por Divulgação/ATP Tour
João Fonseca celebrando ponto contra Jacob Fernley por Reprodução/ X @ATP
João Fonseca por Divulgação
João Fonseca em ação por ATP Tour/Divulgação
João Fonseca venceu Francisco Cerúndolo e conquistou o ATP 250 de Buenos Aires por ATP Tour/Divulgação
João Fonseca por Reprodução/Instagram
João Fonseca venceu o russo Andrey Rublev no Australian Open por Australian Open/Divulgação
João Fonseca comemora ponto em partida no Australian Open por Australian Open/Divulgação
João Fonseca saca na partida contra o argentino Mariano Navone por Divulgação Rio Open/Fotojump
João Fonseca por Divulgação/Fotojump
João Fonseca celebra ponto contra Arthur Fils no Rio Open por Divulgação/Rio Open
João Fonseca por Luiz Candido/CBT
1 de 12
João Fonseca por Divulgação/ATP Tour

Atual número 35 do ranking da ATP, João Fonseca estreia contra o belga Raphael Collignon, 77º do mundo, em confronto que encerra a programação da Quadra 3. O brasileiro tenta superar a campanha da última temporada, quando avançou à segunda rodada.

Fonseca chega a Indian Wells em alta após conquistar o título do MGM Slam, torneio-exibição realizado em Las Vegas, onde superou Reilly Opelka, Gael Monfils e Alexander Bublik. O jovem tenista também foi campeão de duplas no Rio Open, ao lado de Marcelo Melo, e busca agora sua melhor performance no simples em um Masters 1000 em 2026.

No feminino, Beatriz Haddad Maia, atual 67ª colocada no ranking da WTA, enfrenta a espanhola Jessica Bouzas Maneiro, 50ª do mundo. A brasileira tenta reencontrar regularidade após a eliminação na estreia do WTA 500 de Mérida.

LEIA MAIS 

Aos 19 anos, João Fonseca fatura mais de meio milhão de reais no Rio Open

Raquete de João Fonseca é arrebatada em leilão por valor milionário

Saiba quanto ganha João Fonseca, estrela do tênis brasileiro

Bia Haddad é eliminada após ser deixada na mão por parceira

Bia Haddad cai na 2ª rodada de Wimbledon para 110ª do mundo

Para André Ghem, comentarista dos canais ESPN, a estreia exige atenção especial de Bia Haddad, tanto pelo momento quanto pelas características do torneio: “A Bia tem uma adversária difícil, que já a venceu anteriormente. Ela não vive sua melhor fase, especialmente após a ruptura com o técnico Rafael Paciaroni. É hora de levantar a cabeça. Indian Wells é um torneio que motiva qualquer jogador, e as condições são rápidas, o que pode favorecer o jogo agressivo dela e a definição mais curta dos pontos. Mas, acima de tudo, é fundamental que ela entre em quadra confiante, feliz e solta para render o seu melhor”, avaliou.

Sobre João Fonseca, Ghem destacou a evolução recente do brasileiro: “O João chega em outro momento. Depois do Rio Open, ganhou ritmo, e a exibição em Las Vegas foi importante para ajustar detalhes e administrar o nervosismo. Estrear em um torneio desse porte sempre traz pressão, mas é exatamente nesse nível que ele quer se consolidar. Vejo boas chances de avançar e, quem sabe, enfrentar um cabeça de chave, que são os jogos que realmente impulsionam o crescimento de um atleta”, completou.

Detentora dos direitos de transmissão dos principais torneios do circuito, a ESPN se consolidou como referência na cobertura de tênis no Brasil. Ao longo da temporada, a emissora oferece aos fãs uma programação contínua com os quatro Grand Slams exclusivos, torneios da ATP e da WTA, além de conteúdos originais que acompanham a modalidade do início ao fim do calendário internacional.

