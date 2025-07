DECEPÇÃO

Bia Haddad é eliminada após ser deixada na mão por parceira

Laura Siegemund, parceira da brasileira, optou por priorizar jogo na chave simples e causou a eliminação das duas nas duplas

A decisão traz prejuízos econômicos (premiação) e também profissionais para Bia. Ela e Laura estão em sétimo lugar no ranking da temporada, em busca da vaga no WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas e as oito melhores parcerias no fim do ano, no principal evento organizado pela associação feminina no ano. Com a queda nas oitavas, poderão perder posições nesta lista.>