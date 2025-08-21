BBB ANIMAL

Única girafa branca do planeta é acompanhada por GPS em tempo integral

Rastreamento foi utilizado para proteger animal raro de caçadores na região do Quênia

Agência Correio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:16

A reserva Ishaqbini Hirola, lar da girafa mais rara do planeta Crédito: Reprodução/Youtube

Encontrar girafas na natureza não é tarefa tão comum. Apesar de não serem classificadas oficialmente como espécie ameaçada em todo o mundo, sua população enfrenta sérios riscos de redução.

Essa preocupação é ainda maior quando se trata de subespécies. Entre elas, existe um caso singular: apenas um indivíduo de girafa branca foi identificado em todo o planeta.

Vigilância reforçada

Esse exemplar foi encontrado no nordeste do Quênia e recebeu um aparelho de GPS para acompanhamento. Antes, ele convivia com duas outras girafas que também tinham a mesma característica rara.

Infelizmente, a fêmea branca e o seu filhote foram mortos por caçadores em uma comunidade localizada no condado de Garissa, no Quênia.

A cor clara é resultado de uma condição chamada leucismo, que faz com que o animal não produza pigmentos normais na pele.

O dispositivo foi fixado em um dos chifres e envia informações sobre a posição do animal a cada hora.

Com isso, equipes de conservação conseguem monitorar os deslocamentos da girafa e reforçar as medidas de proteção contra a caça ilegal.

Área de preservação e riscos

A solicitação para instalar o rastreador partiu da Ishaqbini Hirola Community Conservancy, reserva onde o animal vive atualmente.

Essa área é ampla, aberta, sem cercamento, e abriga também comunidades locais que permanecem dentro do território.

Segundo a Africa Wildlife Foundation, a população mundial de girafas diminuiu cerca de 40% nos últimos 30 anos, principalmente devido à caça pela carne e pela pele.