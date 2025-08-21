Única girafa branca do planeta é acompanhada por GPS em tempo integral

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
21 de agosto de 2025
Encontrar girafas na natureza não é tarefa tão comum. Apesar de não serem classificadas oficialmente como espécie ameaçada em todo o mundo, sua população enfrenta sérios riscos de redução.
Essa preocupação é ainda maior quando se trata de subespécies. Entre elas, existe um caso singular: apenas um indivíduo de girafa branca foi identificado em todo o planeta.
Esse exemplar foi encontrado no nordeste do Quênia e recebeu um aparelho de GPS para acompanhamento. Antes, ele convivia com duas outras girafas que também tinham a mesma característica rara.
Infelizmente, a fêmea branca e o seu filhote foram mortos por caçadores em uma comunidade localizada no condado de Garissa, no Quênia.
A cor clara é resultado de uma condição chamada leucismo, que faz com que o animal não produza pigmentos normais na pele.
O dispositivo foi fixado em um dos chifres e envia informações sobre a posição do animal a cada hora.
Com isso, equipes de conservação conseguem monitorar os deslocamentos da girafa e reforçar as medidas de proteção contra a caça ilegal.
A solicitação para instalar o rastreador partiu da Ishaqbini Hirola Community Conservancy, reserva onde o animal vive atualmente.
Essa área é ampla, aberta, sem cercamento, e abriga também comunidades locais que permanecem dentro do território.
Segundo a Africa Wildlife Foundation, a população mundial de girafas diminuiu cerca de 40% nos últimos 30 anos, principalmente devido à caça pela carne e pela pele.
Já a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) aponta que o total de girafas caiu de cerca de 155 mil em 1985 para aproximadamente 97 mil em 2015.