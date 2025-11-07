ASTROLOGIA

Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa

Energia espiritual pede recolhimento e confiança no invisível que atua para afastar riscos e proteger Touro e Peixes

Fernanda Varela

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 17:15

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Um aviso espiritual chega com força neste sábado (8): o Anjo da Proteção estende suas asas sobre dois signos, anunciando um livramento importante e um campo de luz que se forma em torno deles. O recado é direto: depois que se deitar para dormir, não saia mais de casa. É um dia de proteção, silêncio e intuição aguçada. Energias densas podem rondar o ambiente, mas nada atinge quem estiver em sintonia com a fé e o recolhimento.

Os próximos dias também serão marcados por sinais de que algo foi evitado, encontros desmarcados, atrasos inesperados ou mudanças de planos que, na verdade, representam grandes livramentos. Tudo que parecer um contratempo, neste caso, será proteção divina.

Touro

O anjo age em silêncio, afastando perigos e pessoas que não vibram no mesmo tom de equilíbrio. Para Touro, o sábado traz uma energia de cuidado e alerta. Pode surgir uma vontade súbita de ficar em casa, recusar convites ou simplesmente se recolher e essa intuição deve ser respeitada. O livramento se manifesta em pequenas coincidências: um atraso que evita um conflito, uma mensagem que chega na hora certa, uma intuição que impede um passo em falso. Ouça o coração, confie no tempo e mantenha a mente tranquila.

Peixes

A sensibilidade pisciana estará especialmente afinada com o plano espiritual. O Anjo da Proteção se aproxima para resguardar o emocional e impedir que influências externas afetem o seu campo de energia. Sonhos, arrepios e pressentimentos serão mensagens diretas de cuidado. Evite sair depois de deitar e confie no recolhimento. Tudo o que for cancelado neste dia não será perda, e sim livramento. Há algo sendo realinhado, uma interferência divina que prepara novos caminhos e garante segurança.

