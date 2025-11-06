Acesse sua conta
Riqueza e prosperidade: até o fim do ano 3 signos vão ganhar muito dinheiro

Os astros estarão mais para o lado de uns quanto o assunto é financeiro

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  Elis Freire

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:35

Signos podem ser levados a gastar dinheiro por impulso
Signos podem ser levados a gastar dinheiro por impulso Crédito: iStock

Antes mesmo do ano de 2025 acabar, oportunidades financeiras vão bater na porta de alguns signos, de acordo com previsões da Astrologia. A riqueza e a prosperidade se mostrarão mais claras do que nunca e, se tendo consciência para lidar com toda essa grana, os sortudos da vez irão deslanchar. Para estes 3 signos, agora pode ser o momento certo para investir, apostar as fichas em um projeto todo ou até para jogar na loteria. 

Veja os 3 signos que vão ganhar muito dinheiro até o fim do ano de acordo com os astrólogos do time João Bidu:

Áries

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Primeiramente, a energia ariana favorece iniciativas ousadas e decisões rápidas. Antes do fim do ano, você pode se deparar com oportunidades inesperadas de ganhos, principalmente em trabalhos autônomos ou empreendimentos próprios. Sendo assim, este é o momento de apostar na coragem e no networking, afinal, contatos certos podem abrir portas para um dinheiro extra.

Leão

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Já Leão brilha quando se trata de reconhecimento e valorização profissional. Antes de 2026, os astros prometem abrir caminhos para que suas habilidades sejam reconhecidas, gerando aumento de salário, bônus ou até uma promoção. Portanto, a dica é investir na sua visibilidade: participe de projetos importantes, mostre sua criatividade e saiba negociar seu valor.

Libra

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Por fim, Libra conta com sorte e equilíbrio para atrair oportunidades financeiras antes de 2026. As energias astrais favorecem ganhos através de parcerias, negociações e trabalhos que exigem diplomacia e talento social. Desse modo, este é o momento certo de planejar estratégias, investir em networking e aproveitar convites ou propostas que podem trazer retorno financeiro.

