Boas notícias: cartas do Tarot anunciam sorte e dinheiro para os signos nesta quinta-feira (6)

Heider Sacramento
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 02:45
O Tarot para esta quinta-feira (6) indica sorte, movimento e boas oportunidades. As cartas favorecem quem deseja dar um passo além, o universo conspira a favor de quem ousa.
Áries recebe o Três de Paus, energia de avanço. Touro vem com o Rei de Ouros, estabilidade e prosperidade. Gêmeos vibra com o O Sol, que traz clareza e alegria.
Tarot
Câncer é guiado pela Rainha de Copas, empatia e ternura. Leão tem o Seis de Paus, carta de vitória e reconhecimento. Virgem conta com o O Mago, inovação e novas ideias.
Libra é beneficiada pela Temperança, harmonia e sucesso gradual. Escorpião encara o As de Espadas, símbolo de decisões justas. Sagitário brilha com o Nove de Ouros, que traz prazer e independência.
Capricórnio vem com o Três de Ouros, consolidando conquistas. Aquário vibra com o O Carro, e Peixes recebe a Estrela, carta de fé e inspiração.