Boas notícias: cartas do Tarot anunciam sorte e dinheiro para os signos nesta quinta-feira (6)

Dia favorece comunicação, encontros e conquistas; energia geral é de expansão e crescimento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 02:45

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O Tarot para esta quinta-feira (6) indica sorte, movimento e boas oportunidades. As cartas favorecem quem deseja dar um passo além, o universo conspira a favor de quem ousa.

Áries recebe o Três de Paus, energia de avanço. Touro vem com o Rei de Ouros, estabilidade e prosperidade. Gêmeos vibra com o O Sol, que traz clareza e alegria.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Câncer é guiado pela Rainha de Copas, empatia e ternura. Leão tem o Seis de Paus, carta de vitória e reconhecimento. Virgem conta com o O Mago, inovação e novas ideias.

Libra é beneficiada pela Temperança, harmonia e sucesso gradual. Escorpião encara o As de Espadas, símbolo de decisões justas. Sagitário brilha com o Nove de Ouros, que traz prazer e independência.

Capricórnio vem com o Três de Ouros, consolidando conquistas. Aquário vibra com o O Carro, e Peixes recebe a Estrela, carta de fé e inspiração.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

