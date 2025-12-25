Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Todo mundo fala em caminhar depois dos 60, mas os médicos recomendam esse outro exercício

Treinos de força são fundamentais para manter músculos e autonomia

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 10:00

Treino de força na terceira idade deve ser mais leve, mas é importante.
Treino de força na terceira idade deve ser mais leve, mas é importante. Crédito: Imagem: Freerange

A caminhada é uma das atividades físicas mais praticadas por pessoas com mais de 60 anos, principalmente por ser simples e acessível. Ainda assim, especialistas afirmam que ela não deve ser o único exercício nessa fase da vida.

Com o envelhecimento, o corpo passa por mudanças naturais que exigem estímulos mais específicos para preservar força, equilíbrio e mobilidade. Apenas caminhar pode não atender todas essas necessidades.

Crossfit, musculação e caminhada - os segredos da vovó crossfiteira

“Faço crossfit três vezes na semana, natação uma vez, musculação duas, boxe uma, calistenia duas vezes e yoga aos domingos”, disse por Reprodução/Redes Sociais
Sônia sempre acorda às 4h30 e começa a treinar às 5h15 por Reprodução/Redes Sociais
Sônia Maria da Silva Tissiani tem milhares de seguidores no Instagram por Reprodução/Redes Sociais
Sônia Maria da Silva Tissiani tem milhares de seguidores no Instagram por Reprodução/Redes Sociais
Vídeos da influenciadora falam de autoestima, envelhecimento saudável e transformação pessoal por Reprodução/Redes Sociais
Sônia Maria da Silva Tissiani tem milhares de seguidores no Instagram por Reprodução/Redes Sociais
Ela é casada, mãe de dois filhos, avó de três netos por Reprodução/Redes Sociais
Sônia Maria da Silva é também apaixonada por atividade física por Reprodução/Redes Sociais
Sônia Maria da Silva Tissiani tem milhares de seguidores no Instagram por Reprodução/Redes Sociais
1 de 9
“Faço crossfit três vezes na semana, natação uma vez, musculação duas, boxe uma, calistenia duas vezes e yoga aos domingos”, disse por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS 

Revisão do carro: os 7 pontos que você não deve pegar a estrada sem verificar antes

Essa ilha a 1 km de paraíso brasileiro se destaca por águas cristalinas e é destino certo para famílias no verão

Fuja da virose de verão: saiba como se proteger de pegar uma infecção na praia

Só dá famoso: o destino do Nordeste que virou refúgio das grandes celebridades no Réveillon

Trocar o 'desculpe' por essa outra palavra revela inteligência emocional acima da média; veja lição de Steve Jobs

Pesquisas científicas apontam que a prática correta de exercícios é essencial para reduzir os impactos do envelhecimento e manter a independência funcional.

Perda muscular na terceira idade

Um estudo publicado na revista Nutrients, desenvolvido por pesquisadores da USP e da Universidade Federal do Paraná, destaca a sarcopenia como um dos principais desafios do envelhecimento.

A condição é caracterizada pela perda progressiva de massa e força muscular, o que aumenta o risco de quedas, fraturas e dificuldades para realizar tarefas cotidianas.

Sem estímulos adequados, essa perda tende a se acelerar, comprometendo a qualidade de vida e a autonomia do idoso. Caminhar continua sendo uma prática recomendada, desde que seja feita com atenção à postura e à execução correta dos movimentos.

A cabeça deve permanecer erguida, com o olhar direcionado para frente. Os braços precisam se mover de forma natural, acompanhando o ritmo do corpo durante o percurso.

Passos firmes e coluna ereta ajudam a melhorar o equilíbrio e a reduzir o impacto nas articulações, tornando a caminhada mais eficiente e segura.

Benefícios além do movimento

Quando realizada corretamente, a caminhada auxilia na prevenção do diabetes e contribui para o fortalecimento muscular, reduzindo o risco de quedas.

A atividade também ajuda a aliviar o estresse, melhora o humor e favorece o funcionamento intestinal, trazendo ganhos importantes para o bem-estar geral. No entanto, esses benefícios não substituem os efeitos do treino de força na preservação da massa muscular.

Por que incluir exercícios de força

O estudo brasileiro recomenda que idosos realizem exercícios que estimulem diferentes grupos musculares, além da caminhada diária.

Mesmo em intensidade moderada, o treino de força contribui para a manutenção das funções motoras e para a estabilidade corporal. Esse tipo de exercício fortalece músculos que não são suficientemente ativados durante a caminhada.

O que diz a ciência

Um estudo da Universidade de Copenhague reforça a importância do treinamento com pesos para idosos.

“Até agora, os pesquisadores não haviam conseguido demonstrar que o treinamento com pesos poderia fortalecer a conexão entre os neurônios motores e os músculos. Nosso estudo é o primeiro a apresentar resultados que sugerem que esse é de fato o caso”, afirma Casper Søndenbroe.

Essa descoberta indica que o treino de força pode melhorar a eficiência dos movimentos e a coordenação motora.

Orientação é fundamental

Apesar dos benefícios comprovados, o treino de força deve ser feito com cuidado na terceira idade. Como ossos e músculos se tornam mais frágeis, a prática sem acompanhamento pode aumentar o risco de lesões.

Com orientação profissional, a combinação entre caminhada e exercícios de força se torna uma aliada importante para um envelhecimento mais saudável.

Leia mais

Imagem - Essa cidade do Nordeste ficou conhecida como a 'Atenas brasileira' por lembrar a Grécia antiga; conheça

Essa cidade do Nordeste ficou conhecida como a 'Atenas brasileira' por lembrar a Grécia antiga; conheça

Imagem - Chá e café têm efeitos opostos e podem comprometer os ossos em mulheres idosas; saiba como não errar

Chá e café têm efeitos opostos e podem comprometer os ossos em mulheres idosas; saiba como não errar

Imagem - Só consegue dormir de coberta mesmo no calor? A psicologia tem uma explicação pra você

Só consegue dormir de coberta mesmo no calor? A psicologia tem uma explicação pra você

Mais recentes

Imagem - Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos

Como é a decoração de Natal nas mansões dos famosos
Imagem - Apresentadora desabafa após demissão às vésperas do Natal e lamenta: 'Não pude me despedir'

Apresentadora desabafa após demissão às vésperas do Natal e lamenta: 'Não pude me despedir'
Imagem - Christiane Torloni vai entrar no BBB 26? Assessoria se pronuncia sobre rumor; veja

Christiane Torloni vai entrar no BBB 26? Assessoria se pronuncia sobre rumor; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
01

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - Crianças tentam defender mãe e são mortas a marretadas pelo padrasto
02

Crianças tentam defender mãe e são mortas a marretadas pelo padrasto

Imagem - Do caos à abundância: 5 signos que vão sentir o bolso crescer e ficar ricos em 2026
03

Do caos à abundância: 5 signos que vão sentir o bolso crescer e ficar ricos em 2026

Imagem - Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos
04

Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos