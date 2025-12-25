MELHOR IDADE

Todo mundo fala em caminhar depois dos 60, mas os médicos recomendam esse outro exercício

Treinos de força são fundamentais para manter músculos e autonomia

Agência Correio

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 10:00

Treino de força na terceira idade deve ser mais leve, mas é importante. Crédito: Imagem: Freerange

A caminhada é uma das atividades físicas mais praticadas por pessoas com mais de 60 anos, principalmente por ser simples e acessível. Ainda assim, especialistas afirmam que ela não deve ser o único exercício nessa fase da vida.

Com o envelhecimento, o corpo passa por mudanças naturais que exigem estímulos mais específicos para preservar força, equilíbrio e mobilidade. Apenas caminhar pode não atender todas essas necessidades.

Pesquisas científicas apontam que a prática correta de exercícios é essencial para reduzir os impactos do envelhecimento e manter a independência funcional.

Perda muscular na terceira idade

Um estudo publicado na revista Nutrients, desenvolvido por pesquisadores da USP e da Universidade Federal do Paraná, destaca a sarcopenia como um dos principais desafios do envelhecimento.

A condição é caracterizada pela perda progressiva de massa e força muscular, o que aumenta o risco de quedas, fraturas e dificuldades para realizar tarefas cotidianas.

Sem estímulos adequados, essa perda tende a se acelerar, comprometendo a qualidade de vida e a autonomia do idoso. Caminhar continua sendo uma prática recomendada, desde que seja feita com atenção à postura e à execução correta dos movimentos.

A cabeça deve permanecer erguida, com o olhar direcionado para frente. Os braços precisam se mover de forma natural, acompanhando o ritmo do corpo durante o percurso.

Passos firmes e coluna ereta ajudam a melhorar o equilíbrio e a reduzir o impacto nas articulações, tornando a caminhada mais eficiente e segura.

Benefícios além do movimento

Quando realizada corretamente, a caminhada auxilia na prevenção do diabetes e contribui para o fortalecimento muscular, reduzindo o risco de quedas.

A atividade também ajuda a aliviar o estresse, melhora o humor e favorece o funcionamento intestinal, trazendo ganhos importantes para o bem-estar geral. No entanto, esses benefícios não substituem os efeitos do treino de força na preservação da massa muscular.

Por que incluir exercícios de força

O estudo brasileiro recomenda que idosos realizem exercícios que estimulem diferentes grupos musculares, além da caminhada diária.

Mesmo em intensidade moderada, o treino de força contribui para a manutenção das funções motoras e para a estabilidade corporal. Esse tipo de exercício fortalece músculos que não são suficientemente ativados durante a caminhada.

O que diz a ciência

Um estudo da Universidade de Copenhague reforça a importância do treinamento com pesos para idosos.

“Até agora, os pesquisadores não haviam conseguido demonstrar que o treinamento com pesos poderia fortalecer a conexão entre os neurônios motores e os músculos. Nosso estudo é o primeiro a apresentar resultados que sugerem que esse é de fato o caso”, afirma Casper Søndenbroe.

Essa descoberta indica que o treino de força pode melhorar a eficiência dos movimentos e a coordenação motora.

Orientação é fundamental

Apesar dos benefícios comprovados, o treino de força deve ser feito com cuidado na terceira idade. Como ossos e músculos se tornam mais frágeis, a prática sem acompanhamento pode aumentar o risco de lesões.