TURISMO

Só dá famoso: o destino do Nordeste que virou refúgio das grandes celebridades no Réveillon

Luciano Huck, Angélica e amigos: saiba onde o grupo de celebridades passou as últimas viradas de ano

Agência Correio

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 13:00

Praias de Patacho e Lages: descubra os cenários mais bonitos e preservados de Alagoas que viraram refúgio de estrelas da TV Crédito: Beto Quissak/Wikimedia Commons

O Nordeste brasileiro sempre aparece na lista dos destinos mais desejados para quem busca praias paradisíacas e águas cristalinas.

No entanto, dentro deste cenário de beleza, um local específico tem roubado a cena e a atenção das figuras públicas: o litoral de Alagoas.

Litoral do Alagoas 1 de 6

Essa região, conhecida pela combinação de resorts sofisticados e cenários de natureza intocada, atrai turistas em busca de sossego.

Aliás, é justamente esse clima de tranquilidade que faz com que várias celebridades da TV e da música escolham as cidades litorâneas do estado para passar a virada de ano, longe dos holofotes.

São Miguel dos Milagres: o coração da Rota Ecológica dos Milagres

São Miguel dos Milagres é considerada o verdadeiro coração da famosa Rota Ecológica dos Milagres, um trecho litorâneo que se estende por cerca de 23 quilômetros.

Este lugar encanta pela capacidade de manter um dos ambientes mais preservados e naturais de todo o País.

A região se destaca pelas praias quase desertas e, mais ainda, pelas piscinas naturais que exibem águas transparentes, ideais para quem ama mergulho.

Além disso, as pousadas charmosas garantem a tranquilidade e o contato íntimo com a natureza que os visitantes procuram.

Foi justamente a fama desse local que levou nomes como Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, além de Marina Ruy Barbosa e seu noivo, a escolherem o destino para a virada de 2024 para 2025.

Porto de Pedras: luxo e natureza juntos

Porto de Pedras está situado em Alagoas, também como parte essencial da Rota Ecológica dos Milagres. Esta cidade reúne alguns dos cenários mais deslumbrantes encontrados no litoral norte do estado.

O município oferece atrações diversas, como as lindíssimas praias do Patacho e de Lages, além dos passeios de barco pelo Rio Manguaba.

Os turistas podem visitar o Farol de Porto de Pedras ou contemplar a Boca do Rio, onde coqueirais e dunas criam uma moldura natural espetacular.

Este é um destino perfeito para quem deseja mergulhar em piscinas naturais e encontrar descanso.

Na virada de 2023 para 2024, por exemplo, Luciano Huck e Angélica desfrutaram do local com a família e amigos, incluindo Grazi Massafera e Mariana Ximenes.

Japaratinga: paraísos de águas calmas

Assim como os destinos anteriores, Japaratinga também se localiza no litoral norte de Alagoas, consolidando a fama da região. O município é especialmente conhecido por oferecer praias calmas, que têm águas mornas e extremamente claras.

A cidade atrai visitantes devido às suas piscinas naturais que abrigam uma vida marinha intensa.

Entre os pontos de destaque estão as praias de Bitingui, Boqueirão e, claro, Japaratinga. E não se pode esquecer da Croa de São Bento, cercada por coqueiros e muito sol.