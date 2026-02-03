Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que você deve cuidar do coração e da mente hoje? 5 signos precisam de atenção redobrada (3 de fevereiro)

Veja as recomendações para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15:15

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Toda essa eletricidade no céu pode ser cansativa se você não souber onde descarregar. Leão, você está radiante, mas a Lua Cheia no seu signo pode causar uma agitação física e emocional intensa. Canalize essa força em algo criativo para não explodir. Para os Geminianos, o alerta é para a mente acelerada: evite telas e luzes fortes antes de dormir para não comprometer o sono.

Câncer, sua sensibilidade se manifesta na garganta e no pescoço. Não carregue as tensões do mundo nessas áreas. Já Escorpião e Áries precisam vigiar o estresse causado pela ambição e pelos excessos físicos. O coração é o órgão regido por Leão, por isso, faça atividades que tragam alegria genuína, não apenas esforço.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Confira previsão do tempo para Salvador nesta terça-feira (3 de fevereiro)

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Amizade é um dos melhores remédios da vida; saiba filme da Sessão da Tarde desta terça-feira (3 de fevereiro)

O que é seu vai ficar: Universo envia alívio e respostas financeiras hoje (2 de fevereiro) para 3 signos

Protagonismo e dinheiro: A energia de hoje (2 de fevereiro) favorece a carreira de 3 signos específicos; veja quais

Lembre-se: saúde é equilíbrio. Aproveite a vitalidade alta para se exercitar, mas reserve um tempo para o silêncio. Hidrate-se bem e procure ambientes que te tragam paz em meio ao turbilhão de informações do dia. O bem-estar hoje é uma escolha consciente de não se deixar levar pelo drama excessivo.

Leia mais

Imagem - Leandro Boneco confronta Edilson após Sincerão no BBB 26: 'Tenha responsabilidade'

Leandro Boneco confronta Edilson após Sincerão no BBB 26: 'Tenha responsabilidade'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para ter sorte e prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para ter sorte e prosperidade

Imagem - David Brazil fica 'careca' durante ensaio da Grande Rio: 'Roubaram meu cabelo'

David Brazil fica 'careca' durante ensaio da Grande Rio: 'Roubaram meu cabelo'

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Jonas Sulzbach promete tomar banho pelado se for Líder e provoca Jordana: 'Se quiser olhar, pode olhar'

BBB 26: Jonas Sulzbach promete tomar banho pelado se for Líder e provoca Jordana: 'Se quiser olhar, pode olhar'
Imagem - Um sentimento mais profundo, seguro e verdadeiro começa a se formar para 3 signos a partir de hoje (3 de fevereiro)

Um sentimento mais profundo, seguro e verdadeiro começa a se formar para 3 signos a partir de hoje (3 de fevereiro)
Imagem - Fraturas sem explicação em bebês intrigam hospital; polícia se choca ao descobrir motivo

Fraturas sem explicação em bebês intrigam hospital; polícia se choca ao descobrir motivo

MAIS LIDAS

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
01

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Policial, pai e mecânico: quem era o PM morto com tiro na cabeça no Vale das Pedrinhas
02

Policial, pai e mecânico: quem era o PM morto com tiro na cabeça no Vale das Pedrinhas

Imagem - O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)
03

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil
04

Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil