Por que você deve cuidar do coração e da mente hoje? 5 signos precisam de atenção redobrada (3 de fevereiro)

Veja as recomendações para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15:15

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Toda essa eletricidade no céu pode ser cansativa se você não souber onde descarregar. Leão, você está radiante, mas a Lua Cheia no seu signo pode causar uma agitação física e emocional intensa. Canalize essa força em algo criativo para não explodir. Para os Geminianos, o alerta é para a mente acelerada: evite telas e luzes fortes antes de dormir para não comprometer o sono.



Câncer, sua sensibilidade se manifesta na garganta e no pescoço. Não carregue as tensões do mundo nessas áreas. Já Escorpião e Áries precisam vigiar o estresse causado pela ambição e pelos excessos físicos. O coração é o órgão regido por Leão, por isso, faça atividades que tragam alegria genuína, não apenas esforço.

