Leandro Boneco confronta Edilson após Sincerão no BBB 26: 'Tenha responsabilidade'

Discussão entre Pipoca e Camarote esquentou os ânimos após fala polêmica do ex-jogador

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:08

Leandro discute com Edilson no BBB 26, após o terceiro Sincerão Crédito: Reprodução/TV Globo

A noite de segunda-feira (2) terminou em bate-boca no BBB 26. Logo após o terceiro Sincerão, Leandro Boneco procurou Edilson para tirar satisfação por uma declaração feita pelo ex-jogador durante a dinâmica. O tom foi direto e visivelmente indignado.

"Fui alfabetizado, fiz universidade, sou formado, tenho diploma. Mas até a adolescência fui analfabeto mesmo. Você não sabe a besteira que fala para o Brasil", disparou o produtor cultural, deixando claro que se sentiu desrespeitado.

Edilson rebateu afirmando que a crítica se limitava ao jogo. "Do jogo, você é", respondeu o Camarote. A troca de farpas continuou, com Leandro afirmando que respeita a trajetória do colega, mas não sente o mesmo em troca. O ex-jogador, então, questionou qual seria a "história" do adversário no programa.

A discussão seguiu com acusações de interpretações distorcidas. "Eu não sou igual a você, que fica pegando palavras e interpretando outra coisa", disse Edilson. Sem recuar, Leandro reforçou o incômodo: "Tenha responsabilidade com o que você fala."

O embate ainda trouxe à tona momentos anteriores do jogo. Edilson lembrou que Leandro teria chorado ao descobrir que foi emparedado pela casa. O Pipoca reagiu, negando qualquer estratégia velada: "Eu não sou mesquinho. Não jogo assim, não fico no leva e traz articulando. Essa cartilha eu não tenho."

Fora da casa, a presença de Leandro Boneco no programa segue repercutindo por outro motivo. O participante convive com dislexia e discalculia, condições de aprendizagem que vieram a público e ampliaram o debate entre telespectadores. A esposa dele, Donminique Santos, já relatou em entrevistas que Leandro enfrentou dificuldades desde jovem, especialmente na fase escolar, antes de conquistar espaço profissional e chegar ao reality.

O assunto ganhou ainda mais visibilidade após ser mencionado em quadros do programa e gerou discussões nas redes sociais sobre informação, preconceito e falta de diagnóstico precoce. Especialistas reforçam que a dislexia não tem relação com falta de inteligência, mas sim com o processamento da linguagem, e que, com apoio adequado, é possível desenvolver autonomia e alcançar sucesso acadêmico e profissional. O mesmo vale para a discalculia, que afeta a compreensão de números e operações matemáticas.