Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leandro Boneco confronta Edilson após Sincerão no BBB 26: 'Tenha responsabilidade'

Discussão entre Pipoca e Camarote esquentou os ânimos após fala polêmica do ex-jogador

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:08

Leandro discute com Edilson no BBB 26, após o terceiro Sincerão Crédito: Reprodução/TV Globo 

A noite de segunda-feira (2) terminou em bate-boca no BBB 26. Logo após o terceiro Sincerão, Leandro Boneco procurou Edilson para tirar satisfação por uma declaração feita pelo ex-jogador durante a dinâmica. O tom foi direto e visivelmente indignado.

"Fui alfabetizado, fiz universidade, sou formado, tenho diploma. Mas até a adolescência fui analfabeto mesmo. Você não sabe a besteira que fala para o Brasil", disparou o produtor cultural, deixando claro que se sentiu desrespeitado.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para ter sorte e prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para ter sorte e prosperidade

Imagem - David Brazil fica 'careca' durante ensaio da Grande Rio: 'Roubaram meu cabelo'

David Brazil fica 'careca' durante ensaio da Grande Rio: 'Roubaram meu cabelo'

Imagem - Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'

Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'

Edilson rebateu afirmando que a crítica se limitava ao jogo. "Do jogo, você é", respondeu o Camarote. A troca de farpas continuou, com Leandro afirmando que respeita a trajetória do colega, mas não sente o mesmo em troca. O ex-jogador, então, questionou qual seria a "história" do adversário no programa.

A discussão seguiu com acusações de interpretações distorcidas. "Eu não sou igual a você, que fica pegando palavras e interpretando outra coisa", disse Edilson. Sem recuar, Leandro reforçou o incômodo: "Tenha responsabilidade com o que você fala."

Leandro (BBB 26)

Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Leandro (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Leandro, Matheus e Brígido formam o segundo Paredão do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Leandro por Globo/ Manoella Mello
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro por Divulgação
Lilia Rocha é filha de Leandro por Sandro Hohorato
Lilia Rocha é filha de Leandro por Divulgação | Rafael Martins
1 de 12
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Clima esquenta no BBB 26 e discussão entre Babu e Jonas após o Sincerão vira ameaça de agressão

Sincerão do BBB 26 vira jogo de futebol e participantes escalam os piores times da casa

Pedro segue internado após o BBB 26 e defesa aponta quadro mental 'preocupante'

BBB 26: Juliette deixa de seguir Sarah e atitude reacende rixa de 2021

BBB 26 levanta dúvida sobre Festa do Líder de Maxiane após casa entrar no 'Tá com Nada'

O embate ainda trouxe à tona momentos anteriores do jogo. Edilson lembrou que Leandro teria chorado ao descobrir que foi emparedado pela casa. O Pipoca reagiu, negando qualquer estratégia velada: "Eu não sou mesquinho. Não jogo assim, não fico no leva e traz articulando. Essa cartilha eu não tenho."

Fora da casa, a presença de Leandro Boneco no programa segue repercutindo por outro motivo. O participante convive com dislexia e discalculia, condições de aprendizagem que vieram a público e ampliaram o debate entre telespectadores. A esposa dele, Donminique Santos, já relatou em entrevistas que Leandro enfrentou dificuldades desde jovem, especialmente na fase escolar, antes de conquistar espaço profissional e chegar ao reality.

Edílson Capetinha (BBB 26)

Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução | Instagram
Edilson Capetinha por Reprodução
1 de 5
Edílson Capetinha por Reprodução

O assunto ganhou ainda mais visibilidade após ser mencionado em quadros do programa e gerou discussões nas redes sociais sobre informação, preconceito e falta de diagnóstico precoce. Especialistas reforçam que a dislexia não tem relação com falta de inteligência, mas sim com o processamento da linguagem, e que, com apoio adequado, é possível desenvolver autonomia e alcançar sucesso acadêmico e profissional. O mesmo vale para a discalculia, que afeta a compreensão de números e operações matemáticas.

Leandro Boneco está no terceiro paredão do BBB 26, ao lado de Ana Paula Renault e Brígido. Um dos três deixa o reality nesta terça-feira (3). Quem você quer que deixe a casa mais vigiada bo Brasil? Vote aqui. 

Leia mais

Imagem - Grammy 2026: Confira a lista completa de vencedores da premiação

Grammy 2026: Confira a lista completa de vencedores da premiação

Imagem - Lexa presta homenagem à filha que faria 1 ano e desabafa: 'Tudo mudou naquele dia'

Lexa presta homenagem à filha que faria 1 ano e desabafa: 'Tudo mudou naquele dia'

Imagem - 'Infelicidade': Ator André Gonçalves desabafa após furto na Festa de Iemanjá em Salvador

'Infelicidade': Ator André Gonçalves desabafa após furto na Festa de Iemanjá em Salvador

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - 4 signos entram em fase intensa de amor e magnetismo irresistível nesta terça (3 de fevereiro)

4 signos entram em fase intensa de amor e magnetismo irresistível nesta terça (3 de fevereiro)
Imagem - Um presente silencioso do Universo muda tudo para Câncer, Leão, Capricórnio e Peixes hoje (3 de fevereiro) e marca um ponto final emocional

Um presente silencioso do Universo muda tudo para Câncer, Leão, Capricórnio e Peixes hoje (3 de fevereiro) e marca um ponto final emocional
Imagem - Cachoeira gigante com 4 km de queda é a maior já registrada pela Nasa em todo o sistema solar

Cachoeira gigante com 4 km de queda é a maior já registrada pela Nasa em todo o sistema solar

MAIS LIDAS

Imagem - Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026
01

Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026

Imagem - Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'
02

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'

Imagem - 'Sangue ferveu', diz motorista agredido ao encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador
03

'Sangue ferveu', diz motorista agredido ao encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador

Imagem - Bahia lidera o Nordeste e Vitória cresce: veja a posição dos clubes no ranking de sócios
04

Bahia lidera o Nordeste e Vitória cresce: veja a posição dos clubes no ranking de sócios