Marina Sena detona Jonas Sulzbach após briga com Juliano Floss no BBB 26: 'Modelo falido de homem'

Cantora saiu em defesa de Juliano depois de troca de ofensas com o veterano durante o Sincerão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:41

Marina Sena detona Jonas Sulzbach após briga com Juliano Floss no BBB 26 Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

O clima esquentou de vez dentro e fora da casa do BBB 26. Depois de um barraco envolvendo Juliano Floss e Jonas Sulzbach, foi a vez de Marina Sena entrar em cena, e sem economizar nas palavras. A cantora, que namora Juliano, usou o X (antigo Twitter) para criticar duramente o veterano do reality, chamando-o de "modelo falido de homem".

"Jonas, você é o modelo falido de homem, caiu em desuso, sinto muito", escreveu Marina, em uma postagem que rapidamente repercutiu entre fãs do programa.

A manifestação aconteceu após uma discussão acalorada na noite desta segunda-feira (2), logo depois do Sincerão. Durante o embate, Jonas tentou provocar Juliano com comentários de cunho machista, dizendo que o influenciador tinha "progesterona", em referência a um hormônio feminino. Na sequência, ainda provocou: "Você nunca vai ter testosterona".

Juliano não deixou barato e rebateu, afirmando que Jonas "não treinou o cérebro". O bate-boca subiu o tom, com troca de ofensas e gritos, chamando a atenção dos brothers que estavam por perto.

Marina Sena e Juliano Floss

Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais

A treta começou durante o Sincerão, dinâmica em que os participantes precisaram rotular adversários com termos ligados ao futebol, como "bola murcha" e "goleiro frangueiro". Após a atividade, Jonas e Babu tentavam esclarecer a situação, mas a chegada de Juliano mudou o rumo da conversa e deu início ao confronto.

Essa não é a primeira vez que Marina Sena se envolve nos acontecimentos do reality para defender o namorado. Ainda na primeira semana de confinamento, ela comentou o desentendimento entre Juliano e Pedro, acusado de mexer sem permissão em um casaco que a cantora havia presenteado o influenciador.

“Observando os últimos acontecimentos, acho que a equipe do BBB deveria sim analisar a possibilidade de levar outro casaco meu pra Jubli ficar cheirando”, escreveu, arrancando risadas dos seguidores.

