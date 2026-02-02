Acesse sua conta
BBB 26: Ana Paula Renault e Milena causam punição e colocam a casa no 'Tá Com Nada'

Sisters viraram assunto principal da casa após sequência de punições no jogo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:17

Ana Paula Renault e Milena causam punição e colocam a casa no 'Tá Com Nada' Crédito: Reprodução/TV Globo 

Milena começou a segunda-feira (2) com azar no BBB 26. Integrante da Xepa, a sister acabou cometendo uma infração que custou caro: ao pegar um abacaxi da cozinha do VIP, ela recebeu uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas. O erro, aparentemente simples, teve efeito imediato, e pesado, no clima da casa.

Assim que percebeu o vacilo, Milena comentou a situação com Juliano Floss, tentando levar o momento no bom humor. "Acabei de comer um abacaxi. Eu podia ter comido mais, já que levei 500, né? Só um pedaço de abacaxi… Podia ter comido a pizza. O pedaço de abacaxi mais caro da minha vida", brincou. Juliano entrou na zoeira: "Podia ter comido dois, comeu um só".

Mas a descontração parou por aí. Minutos antes, Ana Paula Renault já havia sido punida por não realizar o Raio-X obrigatório. Resultado? Duas punições gravíssimas em sequência, 1.000 estalecas a menos e a casa inteira jogada no temido Tá Com Nada, deixando os brothers ainda mais tensos.

Na varanda, o assunto dominou a conversa entre Alberto Cowboy, Sarah Andrade, Maxiane, Brigido, Sol Vega, Jordana, Jonas Sulzbach e Gabriela. As críticas começaram a surgir logo após o anúncio da punição de Milena. "Aí todo mundo faz o quê? Tem pena, passa a mão na cabeça", disparou Maxiane.

Relembre as expulsões e polêmicas de assédio que marcaram o Big Brother Brasil

BBB 12: A primeira grande polêmica aconteceu com Daniel Echaniz. Após uma festa, ele foi acusado de abusar de Monique Amin enquanto ela estava desacordada. A repercussão foi tão pesada que a polícia entrou no Projac e Daniel foi expulso sob a justificativa de "comportamento inadequado" por Rede Globo/Reprodução
BBB 17: Quem não se lembra de Marcos Harter e Emilly? O médico foi desclassificado na reta final do programa após encurralar a sister e apertar seu braço de forma agressiva. O caso foi parar na delegacia e ele foi indiciado por agressão física, mudando para sempre as regras de intervenção da produção por Reprodução/ TV Globo
BBB 20: A histórica edição de 2020 não passou ilesa. Petrix Barbosa foi alvo de inquérito após tocar os seios de Bianca Andrade (Boca Rosa) sem consentimento em uma festa.  por Reprodução/TV Globo
Também no BBB 20, Pyong Lee foi acusado de tentar beijar Marcela à força e apalpar Flay. Ambos saíram pelo voto popular, mas enfrentaram investigações da Delegacia da Mulher aqui fora por Reprodução/Redes Sociais
BBB 23: Um dos momentos mais tensos da história recente foi a saída de MC Guimê e Cara de Sapato. Durante uma festa com a mexicana Dania Mendez, os dois ultrapassaram limites físicos e foram expulsos por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo, gerando um debate nacional sobre importunação sexual por Reprodução/TV Globo
Agora, em 2026, a história se repete com uma nova nuance: a desistência. Diferente de outros casos onde a produção interveio com a expulsão, Pedro decidiu sair após a gravidade do relato de Jordana ganhar a casa por Reprodução
1 de 6
BBB 12: A primeira grande polêmica aconteceu com Daniel Echaniz. Após uma festa, ele foi acusado de abusar de Monique Amin enquanto ela estava desacordada. A repercussão foi tão pesada que a polícia entrou no Projac e Daniel foi expulso sob a justificativa de "comportamento inadequado" por Rede Globo/Reprodução

Sarah foi ainda mais direta e associou o erro da sister à sua relação no jogo. "Nem a torcida da única parceira dela vai querer ela aqui, porque a família não quer que ela se comporte como a outra", disse. Alberto concordou, afirmando que Milena vem se prejudicando. "Milena já se perdeu muito por causa dela", comentou, com Sarah completando: "Por causa da Ana Paula".

Brigido também entrou na discussão e apontou Milena como alvo estratégico. "Ana Paula usa a Milena de escudo", afirmou. Mesmo assim, Alberto saiu em defesa da sister. "Ela não faria isso nunca, não é do perfil dela. Milena é uma pessoa tranquila", disse.

