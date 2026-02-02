REALITY

BBB 26: Ana Paula Renault e Milena causam punição e colocam a casa no 'Tá Com Nada'

Sisters viraram assunto principal da casa após sequência de punições no jogo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:17

Ana Paula Renault e Milena causam punição e colocam a casa no 'Tá Com Nada' Crédito: Reprodução/TV Globo

Milena começou a segunda-feira (2) com azar no BBB 26. Integrante da Xepa, a sister acabou cometendo uma infração que custou caro: ao pegar um abacaxi da cozinha do VIP, ela recebeu uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas. O erro, aparentemente simples, teve efeito imediato, e pesado, no clima da casa.

Assim que percebeu o vacilo, Milena comentou a situação com Juliano Floss, tentando levar o momento no bom humor. "Acabei de comer um abacaxi. Eu podia ter comido mais, já que levei 500, né? Só um pedaço de abacaxi… Podia ter comido a pizza. O pedaço de abacaxi mais caro da minha vida", brincou. Juliano entrou na zoeira: "Podia ter comido dois, comeu um só".

Mas a descontração parou por aí. Minutos antes, Ana Paula Renault já havia sido punida por não realizar o Raio-X obrigatório. Resultado? Duas punições gravíssimas em sequência, 1.000 estalecas a menos e a casa inteira jogada no temido Tá Com Nada, deixando os brothers ainda mais tensos.

Na varanda, o assunto dominou a conversa entre Alberto Cowboy, Sarah Andrade, Maxiane, Brigido, Sol Vega, Jordana, Jonas Sulzbach e Gabriela. As críticas começaram a surgir logo após o anúncio da punição de Milena. "Aí todo mundo faz o quê? Tem pena, passa a mão na cabeça", disparou Maxiane.

Relembre as expulsões e polêmicas de assédio que marcaram o Big Brother Brasil 1 de 6

Sarah foi ainda mais direta e associou o erro da sister à sua relação no jogo. "Nem a torcida da única parceira dela vai querer ela aqui, porque a família não quer que ela se comporte como a outra", disse. Alberto concordou, afirmando que Milena vem se prejudicando. "Milena já se perdeu muito por causa dela", comentou, com Sarah completando: "Por causa da Ana Paula".