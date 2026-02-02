Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba como usar cores que ajudam a parecer mais magra para o verão

Combinação de cores dá sensação de silhueta mais fina

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 17:00

Uso das cores certas pode alongar e causar sensação de silhueta afinada
Uso das cores certas pode alongar e causar sensação de silhueta afinada Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas vezes parece que é difícil uma roupa que nos faça sentir bem e com a silhueta menor, um desejo de muitas mulheres No entanto, um truque que pode ser usado para ter uma sensação de cintura mais fina e menor peso são as cores. Por isso, é importante saber usá-las a seu favor.

Algumas cores criam a sensação de silhueta mais afinada no verão. Isso porque organizam melhor o visual, absorvem luz ou alongam a linha do corpo. A escolha certa transforma qualquer look quente em uma combinação leve, elegante e visualmente mais equilibrada.

Cores podem ajudar a diminuir visualmente a silhueta

Uso das cores certas podem dar sensação de silhueta menor por Reprodução | Freepik
Uso das cores certas podem dar sensação de silhueta menor por Reprodução | Freepik
Uso das cores certas podem dar sensação de silhueta menor por Reprodução | Freepik
Uso das cores certas podem dar sensação de silhueta menor por Reprodução | Freepik
Uso das cores certas podem dar sensação de silhueta menor por Reprodução | Freepik
1 de 5
Uso das cores certas podem dar sensação de silhueta menor por Reprodução | Freepik

Leia mais

Imagem - Veja cortes de cabelo que afinam o rosto e fazem você parecer até 5kg mais magra

Veja cortes de cabelo que afinam o rosto e fazem você parecer até 5kg mais magra

Imagem - Depois de conflitos e incertezas, o amor finalmente fica mais leve para 5 signos nesta semana (entre 2 e 8 de fevereiro)

Depois de conflitos e incertezas, o amor finalmente fica mais leve para 5 signos nesta semana (entre 2 e 8 de fevereiro)

Imagem - Astrologia prevê: 3 signos podem ficar podres de ricos em 2026

Astrologia prevê: 3 signos podem ficar podres de ricos em 2026

Os tons escuros como preto, azul marinho, grafite, verde-musgo e vinho ajudam a forma uma linha contínua que suaviza volumes, pois eles absorvem mais luz e reduzem contrastes, deixando a percepção do corpo mais uniforme mesmo em peças leves, o que ótimo para o verão.

Outra opção são cores neutras estratégicas, como bege, nude e areia, que criam um efeito alongador quando usadas em looks monocromáticos. Esses tons funcionam muito bem principalmente no verão, pois mantém leveza sem evidenciar áreas específicas do corpo.

Saiba como funcionam as combinações

As cores funcionam melhor quando combinadas com peças de corte reto ou tecidos leves que não marcam o corpo. Esses itens reforçam o caimento fluido e evitam o acúmulo visual que encurta a silhueta.

Além disso, alguns ajustes simples deixam o look mais leve e elegante, fazendo com que o efeito visual das cores seja ainda mais eficiente. Com pequenas escolhas estratégicas, é possível manter produções frescas que valorizam a silhueta feminina.Confira:

1 - É importante priorizar cores escuras e neutras, como pontuado, em conjuntos com tecidos fluidos;

2 - Também é importante usar sandálias na cor de pele para alongar as pernas;

3 - Aposte também em monocromia para criar uma linha vertical contínua.

Tags:

Dicas Cores

Mais recentes

Imagem - A cidade brasileira que tem 91% das ruas cobertas por árvores e virou referência de vida tranquila

A cidade brasileira que tem 91% das ruas cobertas por árvores e virou referência de vida tranquila
Imagem - Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'

Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'
Imagem - Lembra deles? Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Terra Nostra’

Lembra deles? Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Terra Nostra’

MAIS LIDAS

Imagem - Sete mortes em 48h: major perde comando após onda da violência em cidade baiana
01

Sete mortes em 48h: major perde comando após onda da violência em cidade baiana

Imagem - Andreas von Richthofen decide não participar da disputa por herança de R$ 5 milhões do tio
02

Andreas von Richthofen decide não participar da disputa por herança de R$ 5 milhões do tio

Imagem - Alerta de autocuidado: Por que 5 signos precisam desacelerar e ouvir o corpo neste início de mês? (1 de fevereiro)
03

Alerta de autocuidado: Por que 5 signos precisam desacelerar e ouvir o corpo neste início de mês? (1 de fevereiro)

Imagem - Motorista é agredido após encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador
04

Motorista é agredido após encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador