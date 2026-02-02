ESTILO

Saiba como usar cores que ajudam a parecer mais magra para o verão

Combinação de cores dá sensação de silhueta mais fina

Felipe Sena

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 17:00

Uso das cores certas pode alongar e causar sensação de silhueta afinada Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas vezes parece que é difícil uma roupa que nos faça sentir bem e com a silhueta menor, um desejo de muitas mulheres No entanto, um truque que pode ser usado para ter uma sensação de cintura mais fina e menor peso são as cores. Por isso, é importante saber usá-las a seu favor.

Algumas cores criam a sensação de silhueta mais afinada no verão. Isso porque organizam melhor o visual, absorvem luz ou alongam a linha do corpo. A escolha certa transforma qualquer look quente em uma combinação leve, elegante e visualmente mais equilibrada.

Cores podem ajudar a diminuir visualmente a silhueta 1 de 5

Os tons escuros como preto, azul marinho, grafite, verde-musgo e vinho ajudam a forma uma linha contínua que suaviza volumes, pois eles absorvem mais luz e reduzem contrastes, deixando a percepção do corpo mais uniforme mesmo em peças leves, o que ótimo para o verão.

Outra opção são cores neutras estratégicas, como bege, nude e areia, que criam um efeito alongador quando usadas em looks monocromáticos. Esses tons funcionam muito bem principalmente no verão, pois mantém leveza sem evidenciar áreas específicas do corpo.

Saiba como funcionam as combinações

As cores funcionam melhor quando combinadas com peças de corte reto ou tecidos leves que não marcam o corpo. Esses itens reforçam o caimento fluido e evitam o acúmulo visual que encurta a silhueta.

Além disso, alguns ajustes simples deixam o look mais leve e elegante, fazendo com que o efeito visual das cores seja ainda mais eficiente. Com pequenas escolhas estratégicas, é possível manter produções frescas que valorizam a silhueta feminina.Confira:

1 - É importante priorizar cores escuras e neutras, como pontuado, em conjuntos com tecidos fluidos;

2 - Também é importante usar sandálias na cor de pele para alongar as pernas;