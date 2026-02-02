RELEMBRE

Lembra deles? Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Terra Nostra’

Alguns continuaram na carreira, já outros optaram por outras profissões

Felipe Sena

Publicado em 2 de fevereiro de 2026

Atores mirins de 'Terra Nostra' Crédito: Reprodução | Globo

Com o retorno de “Terra Nostra”, trama exibida no “Edição Especial”, na TV Globo, muitos telespectadores ficaram com curiosidades sobre a novela e por onde andam alguns personagens da novela de 1999, inclusive em relação aos atores mirins que encantaram na telinha. Confira eles estão hoje:

Nicolas Prattes (Francesquinho)

Quando participou da novela, Nicolas Prattes tinha 3 anos de idade, e fazia o papel do filho de Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda). Ele participou de algumas sequências no capítulo final da trama, mas em poucas cenas, mas o que foi um fator decisivo para seu interesse na carreira artística.

No programa Caldeirão com Mion, em 2024, o ator recordou um momento curioso das gravações. “Nesse dia eu tinha saído pra brincar pelos Estúdios Globo e sentei num formigueiro, daquela formiga vermelha, quente. Minha avó estava comigo, cuidando de mim. Ela tirou toda minha roupa, eu estava todo picado, ela me levou pro camarim, eu estava aos prantos. Eu lembro dessa sensação, um bando de gente preocupado", contou.

Hoje, com 28 anos, Nicolas é considerado um dos principais galãs da TV brasileira. Sua primeira participação fixa foi em “Malhação” 2015, como protagonista, quando fazia o papel de Rodrigo. Desde então, esteve em outras seis novelas, incluindo a mais recente, “Mania de Você”.

André Luiz Miranda (Tiziu)

Na trama que retrata a trajetória de imigrantes, André Luiz Miranda interpretou Tiziu, amigo de Matteo. Após o destaque em “Terra Nostra”, o ator atuou em produções como “Floribella?”, “A Casa das Sete Mulheres”, “Cama de Gato”, “Avenida Brasil” e “Malhação”.

Hoje com 38 anos, o ator segue ativo na profissão. Participou de “Paulo, o Apóstolo”, da Record. Em 2024, integrou a série “Arcanjo Renegado”, do Globoplay e já gravou a novela “Dona Beja”, da Max, prevista para estrear em 2026. Casado e pai de uma menina, André Luiz tem quase 60 mil seguidores no Instagram, onde publica momentos da carreira, da vida familiar e da rotina de treinos.

Guilherme Bernard (José Alceu)

Em “Terra Nostra”, Guilherme Bernard viveu José Alceu, reconhecido no final da novela como filho de Gumercindo (Antonio Fagundes). Após a trama, ele participou de outras produções e chegou a apresentar o TV Globinho.