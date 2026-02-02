Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lembra deles? Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Terra Nostra’

Alguns continuaram na carreira, já outros optaram por outras profissões

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:05

Atores mirins de 'Terra Nostra'
Atores mirins de 'Terra Nostra' Crédito: Reprodução | Globo

Com o retorno de “Terra Nostra”, trama exibida no “Edição Especial”, na TV Globo, muitos telespectadores ficaram com curiosidades sobre a novela e por onde andam alguns personagens da novela de 1999, inclusive em relação aos atores mirins que encantaram na telinha. Confira eles estão hoje:

Nicolas Prattes (Francesquinho)

Nicolas Prattes

Nicolas Prattes: antes e depois por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes: antes e depois por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes em "Terra Nostra" por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes em "Terra Nostra" por Reprodução
Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
1 de 19
Nicolas Prattes: antes e depois por Reprodução/Instagram

Quando participou da novela, Nicolas Prattes tinha 3 anos de idade, e fazia o papel do filho de Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda). Ele participou de algumas sequências no capítulo final da trama, mas em poucas cenas, mas o que foi um fator decisivo para seu interesse na carreira artística.

Terra Nostra

'Terra Nostra' volta nas tardes da TV Globo por Reprodução | Acervo TV Globo
'Terra Nostra' volta nas tardes da TV Globo por Reprodução | Acervo TV Globo
'Terra Nostra' volta nas tardes da TV Globo por Reprodução | Acervo TV Globo
'Terra Nostra' volta nas tardes da TV Globo por Reprodução | Acervo TV Globo
'Terra Nostra' volta nas tardes da TV Globo por Reprodução | Acervo TV Globo
'Terra Nostra' volta nas tardes da TV Globo por Reprodução | Acervo TV Globo
'Terra Nostra' volta nas tardes da TV Globo por Reprodução | Acervo TV Globo
'Terra Nostra' volta nas tardes da TV Globo por Reprodução | Acervo TV Globo
'Terra Nostra' volta nas tardes da TV Globo por Reprodução | CEDOC TV Globo
'Terra Nostra' volta nas tardes da TV Globo por Reprodução | TV Globo
1 de 10
'Terra Nostra' volta nas tardes da TV Globo por Reprodução | Acervo TV Globo

No programa Caldeirão com Mion, em 2024, o ator recordou um momento curioso das gravações. “Nesse dia eu tinha saído pra brincar pelos Estúdios Globo e sentei num formigueiro, daquela formiga vermelha, quente. Minha avó estava comigo, cuidando de mim. Ela tirou toda minha roupa, eu estava todo picado, ela me levou pro camarim, eu estava aos prantos. Eu lembro dessa sensação, um bando de gente preocupado", contou.

Hoje, com 28 anos, Nicolas é considerado um dos principais galãs da TV brasileira. Sua primeira participação fixa foi em “Malhação” 2015, como protagonista, quando fazia o papel de Rodrigo. Desde então, esteve em outras seis novelas, incluindo a mais recente, “Mania de Você”.

André Luiz Miranda (Tiziu)

André Luiz Miranda

Ator André Luiz Miranda por Reprodução | Instagram
Ator André Luiz Miranda por Reprodução | Instagram
Ator André Luiz Miranda por Reprodução | Instagram
Ator André Luiz Miranda por Reprodução | Instagram
Ator André Luiz Miranda por Reprodução | Instagram
Ator André Luiz Miranda por Reprodução | Instagram
Ator André Luiz Miranda por Reprodução | Instagram
Ator André Luiz Miranda por Reprodução | Instagram
Ator André Luiz Miranda por Reprodução | Instagram
Ator André Luiz Miranda por Reprodução | Instagram
Ator André Luiz Miranda por Reprodução | Instagram
1 de 11
Ator André Luiz Miranda por Reprodução | Instagram

Na trama que retrata a trajetória de imigrantes, André Luiz Miranda interpretou Tiziu, amigo de Matteo. Após o destaque em “Terra Nostra”, o ator atuou em produções como “Floribella?”, “A Casa das Sete Mulheres”, “Cama de Gato”, “Avenida Brasil” e “Malhação”.

Hoje com 38 anos, o ator segue ativo na profissão. Participou de “Paulo, o Apóstolo”, da Record. Em 2024, integrou a série “Arcanjo Renegado”, do Globoplay e já gravou a novela “Dona Beja”, da Max, prevista para estrear em 2026. Casado e pai de uma menina, André Luiz tem quase 60 mil seguidores no Instagram, onde publica momentos da carreira, da vida familiar e da rotina de treinos.

Guilherme Bernard (José Alceu)

Guilherme Bernard

Hoje Guilherme é adestrador de cães por Reprodução | Redes Sociais
Hoje Guilherme é adestrador de cães por Reprodução | Redes Sociais
Hoje Guilherme é adestrador de cães por Reprodução | Redes Sociais
Hoje Guilherme é adestrador de cães por Reprodução | Redes Sociais
Hoje Guilherme é adestrador de cães por Reprodução | Redes Sociais
Hoje Guilherme é adestrador de cães por Reprodução | Redes Sociais
Hoje Guilherme é adestrador de cães por Reprodução | Redes Sociais
1 de 7
Hoje Guilherme é adestrador de cães por Reprodução | Redes Sociais

Em “Terra Nostra”, Guilherme Bernard viveu José Alceu, reconhecido no final da novela como filho de Gumercindo (Antonio Fagundes). Após a trama, ele participou de outras produções e chegou a apresentar o TV Globinho.

Depois, se formou em jornalismo e trabalhou como repórter e assessor de imprensa, mas retomou a paixão pela atuação. Hoje com 37 anos, atua como adestrador de cães em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e comanda sua própria empresa dedicada a hospedagem, treinamento e formação de cães.

Tags:

Terra Nostra

Mais recentes

Imagem - Grammy 2026: Confira a lista completa de vencedores da premiação

Grammy 2026: Confira a lista completa de vencedores da premiação
Imagem - Candinho toma decisão drástica sobre Samir em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (2)

Candinho toma decisão drástica sobre Samir em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (2)
Imagem - O segredo da vovó para deixar os rejuntes do banheiro e da cozinha brancos de novo

O segredo da vovó para deixar os rejuntes do banheiro e da cozinha brancos de novo

MAIS LIDAS

Imagem - Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026
01

Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026

Imagem - Pessoas que bebem café preto sem açúcar tendem a ter esse traço de personalidade, revela estudo
02

Pessoas que bebem café preto sem açúcar tendem a ter esse traço de personalidade, revela estudo

Imagem - Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'
03

Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas