TURISMO

A cidade brasileira que tem 91% das ruas cobertas por árvores e virou referência de vida tranquila

Com fauna diversa e parques amplos, Campo Grande oferece qualidade de vida acima da média nacional

Agência Correio

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:00

Conheça os atrativos da cidade que une desenvolvimento econômico e preservação ambiental rigorosa Crédito: Rickaz/Wikimedia Commons

É muito comum avistar araras colorindo o céu enquanto as pessoas seguem para o trabalho em Campo Grande. Essa conexão profunda com a vida selvagem define a identidade da capital sul-mato-grossense.

O planejamento municipal prioriza o contato direto com o meio ambiente no dia a dia. Como resultado, os moradores desfrutam de um ar mais puro e temperaturas mais amenas na região urbana.

Pando, a árvore considerada um dos seres vivos mais antigos e pesados do mundo 1 de 5

Planejamento voltado para o verde

A cidade de Campo Grande estruturou um sistema onde as árvores estão espalhadas por todos os lados. Esse cuidado reduz o calor e cria espaços de convivência que favorecem a saúde da população.

Atualmente, o modelo de preservação local serve de inspiração para outros grandes centros urbanos do país. O equilíbrio entre prédios e vegetação é uma característica marcante em cada avenida.

Liderança em preservação ambiental

O IBGE confirma que 91,24% das ruas da capital contam com a presença fundamental de árvores. Esse dado expressivo garante ao município o primeiro lugar em arborização no território nacional.

Além disso, a prefeitura celebra o recebimento recorrente do selo Tree City of the World há seis anos. Essa certificação internacional valida as políticas de sustentabilidade aplicadas na gestão do município.

Fauna integrada ao cotidiano

A presença de corredores naturais permite que a fauna circule sem romper o fluxo da cidade. Por isso, animais como quatis e capivaras são vistos frequentemente em parques e áreas de lazer.

Essa integração é fruto de quintais preservados e do monitoramento constante das áreas de proteção. Morar aqui significa dividir o espaço urbano com a natureza de forma harmoniosa.

Crescimento com desenvolvimento humano

O município possui cerca de 900 mil moradores e segue crescendo de forma planejada e sustentável. Segundo a Prefeitura, a cidade se destaca no cenário nacional pelo alto Índice Firjan.

Com pontuação de 0,8101, a capital garante bons serviços de educação, saúde e oportunidades de trabalho. O progresso econômico caminha lado a lado com a proteção dos recursos naturais locais.

Roteiro de lazer e cultura

O turista que visita a região encontra no Bioparque Pantanal uma estrutura moderna e impressionante. O local conta com dezenove mil metros quadrados e o maior aquário de água doce global.

Outras opções incluem o Museu das Culturas Dom Bosco e o centro cultural Morada dos Baís. Para esportes, a Praça Belmar Fidalgo oferece pistas de corrida e academias bem estruturadas.

Clima ideal para o passeio

O Climatempo indica que os meses de junho, julho e agosto são ideais para atividades externas. O inverno traz um clima firme, o que evita que chuvas inesperadas atrapalhem os roteiros turísticos.

Com o tempo seco e fresco, caminhar pelos parques e observar os animais fica muito mais fácil. Essa estabilidade climática atrai visitantes que buscam tranquilidade e contato direto com o verde.