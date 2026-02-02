Acesse sua conta
Cientistas falam em preocupação após evidências de impacto real da mineração sob o mar

Pesquisadores alertam que a raspagem do solo oceânico destrói ecossistemas essenciais para o planeta

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20:00

O oceano profundo guarda mistérios fascinantes, mas agora enfrenta uma ameaça tecnológica sem precedentes em sua história. A corrida por metais para energias limpas está levando máquinas gigantescas para o coração do azul.

Como funciona a colheita no solo

A extração submarina utiliza equipamentos que sugam nódulos polimetálicos localizados a muitos quilômetros da superfície. Nesses depósitos, encontramos níquel e cobre, substâncias fundamentais para a fabricação de componentes tecnológicos modernos.

Contudo, essa operação mecânica exige que o fundo do mar seja raspado de forma agressiva. Além disso, a movimentação de sedimentos gera mudanças drásticas na geologia local, afetando a fauna silenciosa.

O rastro de destruição nos sedimentos

Estudos realizados no Oceano Pacífico e publicados pela revista Nature Ecology & Evolution comprovam que a atividade mineradora causa danos reais e mensuráveis à natureza.

Pesquisadores notaram que a quantidade de animais no solo marinho diminuiu em 37% recentemente.

Da mesma forma, a variedade de seres vivos caiu cerca de 32% nas regiões de teste. Logo, essas provas quantitativas substituem antigas estimativas e mostram que crustáceos e vermes estão morrendo rapidamente.

Riscos para o ciclo da vida

A liberação de resíduos na água interfere no comportamento de organismos minúsculos, como o zooplâncton marinho. Esse pequeno ser é fundamental para a alimentação de espécies que consumimos em nossa dieta diária.

Perturbar esses ciclos ecológicos pode gerar um efeito cascata em todo o ambiente do oceano profundo. Além disso, a poluição por sedimentos agrava problemas ambientais que já desafiam a saúde dos mares.

A busca por um equilíbrio difícil

Muitas áreas oceânicas permanecem desconhecidas, o que torna a exploração imediata uma decisão bastante arriscada hoje. Por isso, cresce o apelo por regulamentações rigorosas antes que a mineração industrial avance totalmente.

O confronto entre interesses econômicos e a preservação ambiental define o tom das discussões globais atuais. Governos e cientistas tentam decidir se a demanda por minerais justifica o sacrifício de ecossistemas únicos.

Oceano Ciência

