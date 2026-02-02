SAÚDE

Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'

Apresentadora está internada desde domingo (1) no Hospital Nove de Julho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:35

Mara Maravilha Crédito: Reprodução e Divulgação

Mara Maravilha continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, e ainda não há previsão de alta. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (2) pela equipe da apresentadora, que divulgou uma nova atualização sobre o estado de saúde da artista.

A internação aconteceu no domingo (1), mas o motivo que levou Mara ao hospital não foi informado. De acordo com o comunicado publicado nas redes sociais, ela segue sob cuidados médicos, passando por exames e recebendo a medicação necessária, tudo acompanhado de perto pela equipe médica.

No texto, os representantes da apresentadora informaram que, neste momento, as visitas estão suspensas. A decisão, segundo a equipe, faz parte do protocolo médico enquanto Mara permanece na UTI.

A nota também trouxe um apelo direto ao público, pedindo compreensão e apoio. A equipe agradeceu o carinho recebido e reforçou a importância das orações neste período delicado. “Agradecemos o respeito, o amor e, principalmente, as orações de todos”, diz o comunicado.

Outro ponto destacado é que apenas os canais oficiais estão autorizados a divulgar informações sobre o quadro clínico da artista. A equipe alertou para que o público desconsidere boatos e esclareceu que novas atualizações serão feitas exclusivamente no perfil oficial de Mara Maravilha.