Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'

Apresentadora está internada desde domingo (1) no Hospital Nove de Julho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:35

Mara Maravilha
Mara Maravilha Crédito: Reprodução e Divulgação

Mara Maravilha continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, e ainda não há previsão de alta. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (2) pela equipe da apresentadora, que divulgou uma nova atualização sobre o estado de saúde da artista.

A internação aconteceu no domingo (1), mas o motivo que levou Mara ao hospital não foi informado. De acordo com o comunicado publicado nas redes sociais, ela segue sob cuidados médicos, passando por exames e recebendo a medicação necessária, tudo acompanhado de perto pela equipe médica.

No texto, os representantes da apresentadora informaram que, neste momento, as visitas estão suspensas. A decisão, segundo a equipe, faz parte do protocolo médico enquanto Mara permanece na UTI.

A nota também trouxe um apelo direto ao público, pedindo compreensão e apoio. A equipe agradeceu o carinho recebido e reforçou a importância das orações neste período delicado. “Agradecemos o respeito, o amor e, principalmente, as orações de todos”, diz o comunicado.

Mara Maravilha

Mara Maravilha por Reprodução
Mara Maravilha por Reprodução
Mara Maravilha por Reprodução
Mara Maravilha por Reprodução
Mara Maravilha por Reprodução
Mara Maravilha por Reprodução
Mara Maravilha por Reprodução
Mara Maravilha por Reprodução
Mara Maravilha por Reprodução
1 de 9
Mara Maravilha por Reprodução

Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças

Após meses separados, Mara Maravilha reata casamento com o pai de seu filho: 'Um novo começo'

Antes do divórcio, Mara Maravilha e Gabriel Torres adotaram um filho; veja fotos de Miguel Benjamim

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Mara Maravilha bota ponto final em casamento e inicia partilha de bens

Outro ponto destacado é que apenas os canais oficiais estão autorizados a divulgar informações sobre o quadro clínico da artista. A equipe alertou para que o público desconsidere boatos e esclareceu que novas atualizações serão feitas exclusivamente no perfil oficial de Mara Maravilha.

Por fim, os representantes voltaram a agradecer as mensagens de apoio e pediram que fãs e admiradores continuem em oração pela recuperação plena da apresentadora, que segue internada e sob observação constante.

Tags:

Saúde Mara Maravilha Internação

