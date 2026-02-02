DISPUTA JUDICIAL

Quem é Marcos Araújo, empresário citado por Lívia Andrade em acusações de perseguição e violência doméstica

Denúncias da apresentadora colocaram o ex-companheiro no centro do debate e reacenderam histórico de polêmicas

Heider Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:46

Lívia Andrade acusa o ex-companheiro, Marcos Araújo, de perseguição, violência doméstica Crédito: Reprodução

O nome de Marcos Araújo passou a dominar as redes sociais nesta segunda-feira 2 após Lívia Andrade tornar públicas acusações contra o ex-companheiro. A apresentadora afirma ter sido vítima de perseguição, violência doméstica e violência patrimonial depois do fim do relacionamento, encerrado em agosto do ano passado.

Segundo os relatos feitos por Lívia, o comportamento do empresário teria mudado após a separação, com atitudes que ela classifica como controle e perseguição. As denúncias ganharam ainda mais repercussão por envolverem valores milionários e disputas financeiras entre o ex-casal.

Informações divulgadas pelo portal Léo Dias apontam que Lívia Andrade acusa Marcos Araújo de ter movimentado quase R$ 5 milhões de sua conta bancária após o término. Além disso, a apresentadora cobra a devolução de um empréstimo de US$ 2 milhões, cerca de R$ 10,4 milhões, que teria sido feito durante o relacionamento e não teria sido quitado.

Até agora, Marcos Araújo não se pronunciou publicamente sobre as acusações.

Trajetória no mercado da música

Marcos Araújo tem 51 anos, nasceu em Goiás e construiu carreira como empresário no setor da música sertaneja e do entretenimento. Ele comanda a AudioMix, empresa responsável pela produção de grandes shows e festivais espalhados pelo país.

Entre os projetos mais conhecidos está o Festival Villa Mix, evento que se consolidou como um dos maiores do Brasil no segmento de música ao vivo, reunindo artistas de destaque do cenário nacional e internacional.

Separações marcadas por conflitos

O atual caso não é o primeiro a colocar o empresário no centro de controvérsias envolvendo a vida pessoal. Em 2020, Marcos Araújo teve um término conturbado com Pétala Barreiros, mãe de dois de seus filhos.