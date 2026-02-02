Gêmeos, Libra e Sagitário descobrem como abrir portas e fechar acordos esta semana (2 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20:20
Se você tem reuniões ou negociações importantes hoje, pode comemorar. Para os Geminianos, as palavras ganham um brilho especial. Seu carisma está tão forte que você conseguirá convencer qualquer pessoa através da oratória. É o dia perfeito para flertes divertidos ou para aquela apresentação de projeto que exige um toque de teatro e persuasão.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Para Libra, a vida social está pulsando e o networking será a sua maior ferramenta de sucesso. Encontros com amigos ou colegas de trabalho podem trazer ideias excitantes e parcerias valiosas. Já Sagitário vê seus contatos internacionais e cursos ganharem força. Pensar grande e se comunicar com entusiasmo são as ordens do dia para o arqueiro do zodíaco.
Aproveite que a Lua em Leão favorece a expressão criativa. Não mande apenas um e-mail seco; faça uma ligação, use o vídeo, coloque emoção no que você diz. As conexões humanas hoje são feitas através da admiração mútua e do entusiasmo compartilhado. Quem se comunica com o coração hoje, domina o mundo.