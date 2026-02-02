ASTROLOGIA

Gêmeos, Libra e Sagitário descobrem como abrir portas e fechar acordos esta semana (2 de fevereiro)

Poder da oratória e do networking podem abrir portas e fechar grandes acordos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20:20

Recado mostra novas perspectivas para signos Crédito: Reprodução | Freepik

Se você tem reuniões ou negociações importantes hoje, pode comemorar. Para os Geminianos, as palavras ganham um brilho especial. Seu carisma está tão forte que você conseguirá convencer qualquer pessoa através da oratória. É o dia perfeito para flertes divertidos ou para aquela apresentação de projeto que exige um toque de teatro e persuasão.



O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Para Libra, a vida social está pulsando e o networking será a sua maior ferramenta de sucesso. Encontros com amigos ou colegas de trabalho podem trazer ideias excitantes e parcerias valiosas. Já Sagitário vê seus contatos internacionais e cursos ganharem força. Pensar grande e se comunicar com entusiasmo são as ordens do dia para o arqueiro do zodíaco.

