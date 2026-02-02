Acesse sua conta
Gêmeos, Libra e Sagitário descobrem como abrir portas e fechar acordos esta semana (2 de fevereiro)

Poder da oratória e do networking podem abrir portas e fechar grandes acordos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20:20

Recado mostra novas perspectivas para signos
Recado mostra novas perspectivas para signos Crédito: Reprodução | Freepik

Se você tem reuniões ou negociações importantes hoje, pode comemorar. Para os Geminianos, as palavras ganham um brilho especial. Seu carisma está tão forte que você conseguirá convencer qualquer pessoa através da oratória. É o dia perfeito para flertes divertidos ou para aquela apresentação de projeto que exige um toque de teatro e persuasão.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Para Libra, a vida social está pulsando e o networking será a sua maior ferramenta de sucesso. Encontros com amigos ou colegas de trabalho podem trazer ideias excitantes e parcerias valiosas. Já Sagitário vê seus contatos internacionais e cursos ganharem força. Pensar grande e se comunicar com entusiasmo são as ordens do dia para o arqueiro do zodíaco.

Aproveite que a Lua em Leão favorece a expressão criativa. Não mande apenas um e-mail seco; faça uma ligação, use o vídeo, coloque emoção no que você diz. As conexões humanas hoje são feitas através da admiração mútua e do entusiasmo compartilhado. Quem se comunica com o coração hoje, domina o mundo.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

