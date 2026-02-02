PREVISÃO DO TEMPO

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e mais 180 cidades baianas; veja a lista

A previsão é que chova até 50 mm/dia nas cidades atingidas pelo alerta; também são esperados ventos intensos (40-60 km/h)

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e mais 180 cidades baianas Crédito: Raquel Saraiva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para Salvador e mais 180 cidades baianas nessa terça-feira (3). O aviso de perigo potencial passa a valer às 0h01 e se estende até às 23h59 dessa terça-feira (3). De acordo com o órgão de meteorologia, a previsão é que chova entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia nas cidades atingidas pelo alerta. Além disso, são esperados ventos intensos (40-60 km/h).



O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão de meteorologia recomenda ainda que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.