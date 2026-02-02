Acesse sua conta
Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e mais 180 cidades baianas; veja a lista

A previsão é que chova até 50 mm/dia nas cidades atingidas pelo alerta; também são esperados ventos intensos (40-60 km/h)

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 17:10

Alagamentos atingiram diversas partes da capital
Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e mais 180 cidades baianas Crédito: Raquel Saraiva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para Salvador e mais 180 cidades baianas nessa terça-feira (3). O aviso de perigo potencial passa a valer às 0h01 e se estende até às 23h59 dessa terça-feira (3). De acordo com o órgão de meteorologia, a previsão é que chova entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia nas cidades atingidas pelo alerta. Além disso, são esperados ventos intensos (40-60 km/h).

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão de meteorologia recomenda ainda que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

  • 1.Abaré 
  • 2. Água Fria 
  • 3. Alagoinhas 
  • 4. Amargosa 
  • 5. Amélia Rodrigues 
  • 6. Andorinha 
  • 7. Anguera 
  • 8. Antônio Cardoso 
  • 9. Antônio Gonçalves 
  • 10. Apuarema
  • 11. Araci 
  • 12. Aramari 
  • 13. Arataca 
  • 14. Aratuípe 
  • 15. Aurelino Leal 
  • 16. Baixa Grande 
  • 17. Barra do Rocha 
  • 18. Barrocas 
  • 19. Barro Preto 
  • 20. Belmonte 
  • 21. Brejões 
  • 22. Buerarema 
  • 23. Cabaceiras do Paraguaçu 
  • 24. Cachoeira 
  • 25. Caém 
  • 26. Cairu 
  • 27. Caldeirão Grande 
  • 28. Camaçari 
  • 29. Camamu 
  • 30. Campo Formoso 
  • 31. Canavieiras 
  • 32. Candeal 
  • 33. Candeias 
  • 34. Cansanção 
  • 35. Capela do Alto Alegre 
  • 36. Capim Grosso 
  • 37. Casa Nova 
  • 38. Castro Alves 
  • 39. Catu 
  • 40. Chorrochó 
  • 41. Coaraci 
  • 42. Conceição da Feira 
  • 43. Conceição do Almeida 
  • 44. Conceição do Coité 
  • 45. Conceição do Jacuípe 
  • 46. Coração de Maria 
  • 47. Cravolândia 
  • 48. Cruz das Almas 
  • 49. Curaçá 
  • 50. Dias d'Ávila 
  • 51. Dom Macedo Costa 
  • 52. Elísio Medrado 
  • 53. Feira de Santana 
  • 54. Filadélfia 
  • 55. Gandu 
  • 56. Gavião 
  • 57. Gongogi 
  • 58. Governador Mangabeira 
  • 59. Iaçu 
  • 60. Ibicaraí 
  • 61. Ibirapitanga 
  • 62. Ibirataia 
  • 63. Ichu 
  • 64. Igrapiúna 
  • 65. Ilhéus 
  • 66. Ipecaetá 
  • 67. Ipiaú 
  • 68. Ipirá 
  • 69. Irajuba 
  • 70. Irará 
  • 71. Itaberaba 
  • 72. Itabuna 
  • 73. Itacaré 
  • 74. Itagibá 
  • 75. Itajuípe 
  • 76. Itamari 
  • 77. Itaparica 
  • 78. Itapé 
  • 79. Itapitanga 
  • 80. Itaquara 
  • 81. Itatim 
  • 82. Itiúba 
  • 83. Ituberá 
  • 84. Jacobina 
  • 85. Jaguaquara 
  • 86. Jaguarari 
  • 87. Jaguaripe 
  • 88. Jequié 
  • 89. Jiquiriçá 
  • 90. Jitaúna 
  • 91. Juazeiro 
  • 92. Laje 
  • 93. Lamarão 
  • 94. Lauro de Freitas 
  • 95. Macajuba 
  • 96. Madre de Deus 
  • 97. Mairi 
  • 98. Maragogipe 
  • 99. Maraú 
  • 100. Miguel Calmon 
  • 101. Milagres 
  • 102. Mirangaba 
  • 103. Monte Santo 
  • 104. Mundo Novo 
  • 105. Muniz Ferreira 
  • 106. Mutuípe 
  • 107. Nazaré 
  • 108. Nilo Peçanha 
  • 109. Nordestina 
  • 110. Nova Fátima 
  • 111. Nova Ibiá 
  • 112. Nova Itarana 
  • 113. Ouriçangas 
  • 114. Ourolândia 
  • 115. Pé de Serra 
  • 116. Pedrão 
  • 117. Pindobaçu 
  • 118. Pintadas 
  • 119. Piraí do Norte 
  • 120. Piritiba 
  • 121. Ponto Novo 
  • 122. Presidente Tancredo Neves 
  • 123. Queimadas 
  • 124. Quijingue 
  • 125. Quixabeira 
  • 126. Rafael Jambeiro 
  • 127. Remanso 
  • 128. Retirolândia 
  • 129. Riachão do Jacuípe 
  • 130. Ruy Barbosa 
  • 131. Salinas da Margarida 
  • 132. Salvador 
  • 133. Santa Bárbara 134. 
  • Santa Inês 
  • 135. Santaluz 
  • 136. Santa Luzia 
  • 137. Santanópolis 
  • 138. Santa Terezinha 
  • 139. Santo Amaro 
  • 140. Santo Antônio de Jesus 
  • 141. Santo Estêvão 
  • 142. São Domingos 
  • 143. São Felipe 
  • 144. São Félix 
  • 145. São Francisco do Conde 
  • 146. São Gonçalo dos Campos 
  • 147. São José da Vitória 
  • 148. São José do Jacuípe 
  • 149. São Miguel das Matas 
  • 150. São Sebastião do Passé 
  • 151. Sapeaçu 
  • 152. Saubara 
  • 153. Saúde 
  • 154. Senhor do Bonfim 
  • 155. Sento Sé 
  • 156. Serra Preta 
  • 157. Serrinha 
  • 158. Serrolândia 
  • 159. Simões Filho 
  • 160. Sobradinho 
  • 161. Tanquinho 
  • 162. Taperoá 
  • 163. Teodoro Sampaio 
  • 164. Teofilândia 
  • 165. Teolândia 
  • 166. Terra Nova 
  • 167. Uauá 
  • 168. Ubaíra 
  • 169. Ubaitaba 
  • 170. Ubatã 
  • 171. Umburanas 
  • 172. Una 
  • 173. Uruçuca 
  • 174. Valença 
  • 175. Valente 
  • 176. Várzea da Roça 
  • 177. Várzea do Poço 
  • 178. Várzea Nova 
  • 179. Varzedo 
  • 180. Vera Cruz 
  • 181. Wenceslau Guimarães

