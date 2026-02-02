Acesse sua conta
'Sangue ferveu', diz motorista agredido ao encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador

Caso foi registrado na região da Barra

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:53

O motorista de aplicativo que denunciou ter sido agredido ao encerrar uma corrida na região da Barra, em Salvador, detalhou os momentos de tensão que viveu na noite de domingo (1º). Ao interromper a viagem depois de perceber que um ato sexual era realizado por passageiros no banco de trás, o motorista se envolveu em uma briga com os homens. 

"O sangue ferveu e eu desci do carro. Quando eu desci do carro, ele [um dos passageiros] veio [para cima de mim]. O primeiro soco que ele deu, não pegou em mim. Ele se alterou mais ainda e veio me agredir novamente, junto com os outros dois. Eu tomei só um murro de raspão, que pegou no meu óculos", contou o motorista identificado apenas como Zeca, em um vídeo nas redes sociais. 

Uma câmera de segurança instalada dentro do veículo registrou a viagem dos três passageiros. Nas imagens divulgadas pelo motorista, é possível ver dois passageiros no banco traseiro se beijando e, em seguida, um deles se abaixando em um movimento que aparenta a prática de sexo oral.

Após Zeca encerrar a corrida e pedir que o trio saísse dos carros, um dos homens ameaça agredir o condutor. Neste momento, o motorista também sai do carro e as agressões têm início. Parte delas foi filmada pela câmera. As agressões foram registradas por Zeca na delegacia. 

A denúncia ganhou repercussão após ser divulgada nas redes sociais pelo influenciador conhecido como Atan Uber, que compartilhou o vídeo do momento da agressão.

