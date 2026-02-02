PARA TODAS AS CRENÇAS

Conheça o espaço para orações inaugurado dentro de cemitério em Salvador

Ambiente vai ser inaugurado nesta sexta-feira (6)

Monique Lobo

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20:23

Local foi concebido para acolher diferentes expressões de fé e espiritualidade Crédito: Divulgação

Um novo espaço de orações e reflexões vai ser inaugurado nesta sexta-feira (6), em Salvador, no Cemitério Parque Jardim da Saudade. O ambiente foi concebido para acolher diferentes expressões de fé e espiritualidade e oferecer conforto, serenidade e acolhimento em momentos de oração e despedida.

Para marcar a inauguração, uma celebração ecumênica vai reunir representantes das religiões espírita, evangélica, umbanda e católica. Entre os convidados estão o palestrante, médium e coordenador do Núcleo Espírita Irmão Mustafá, Ivan Cézar Pimentel do Nascimento, conhecido como Ivan Cézar; o pastor Joel Zeferino; o babalorixá Raimundo de Xangô, sacerdote do Centro Umbandista Paz e Justiça; o ialorixá Iyá Marcia d’Ogun, do Terreiro Ilê Axé Ewá Olodumare; e os padres Edson Menezes e Mossi Kuami Anoumou.

Estrutura

O novo Espaço de Reflexão possui aproximadamente 66 m² de salão principal e uma sala privativa de 9,5 m² com banheiro, com capacidade para acomodar até 50 pessoas sentadas, podendo ser utilizado tanto para velórios de maior porte, quanto para celebrações religiosas.