2 DE NOVEMBRO

Jardim da Saudade terá missas e chuva de pétalas no Dia de Finados

Programação especial para data ainda conta com roda de conversa sobre luto

Da Redação

Publicado em 19 de outubro de 2024 às 13:49

Jardim da Saudade Crédito: Divulgação

O cemitério Jardim da Saudade terá uma programação especial para o Dia de Finados, que é celebrado no 2 de novembro. Na data, visitantes que querem lembrar e homenagear seus entes queridos vão poder participar de várias atividades no cemitério.

A programação começará com uma missa no crematório, às 8h30, celebrada pelo padre Edson Ferreira Menezes, da Sociedade Joseleitos de Cristo (SJC). Às 9h30 está prevista uma roda de conversa com o tema “Perdas e lutos: estratégias de autocuidado”, com a psicóloga da instituição Therezinha Neta. Às 10h30, será realizada a tradicional missa campal presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Salvador, Dom Marco Eugênio, seguida da emocionante chuva de pétalas de rosas, às 11h45.

"O dia de Finados é um dos mais importantes rituais da tradição cristã católica, onde honramos, oramos, refletimos e homenageamos os entes queridos que já se foram”, diz Andréa Guedes, vice-presidente do Abrigo do Salvador, responsável pelo cemitério,

Jardim da Saudade

Com 37 anos de história, o Jardim da Saudade é um dos maiores cemitérios do Brasil, abrangendo uma área verde de 152 mil m2. O cemitério, funciona 24h (7h às 18h para atendimento presencial), é administrado pelo Abrigo do Salvador e foi pioneiro no Nordeste ao inaugurar um crematório próprio, que hoje conta com dois fornos modernos que atende não só a Bahia, como vários outros Estados.

Localizado no bairro de Brotas, o Jardim da Saudade foi palco de despedidas de grandes personalidades, como o escritor Jorge Amado, o cantor Raul Seixas e as líderes religiosas Mãe Menininha do Gantois e Mãe Stella de Oxóssi.

Toda a renda gerada pelo cemitério é destinada ao Abrigo do Salvador, uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), que acolhe 120 idosos. Desde a fundação do Jardim da Saudade, há 37 anos, o cemitério desempenha esse papel social, revertendo 100% de sua renda para a manutenção e melhoria das condições de vida dos residentes do abrigo. O Abrigo do Salvador tem uma trajetória de 90 anos de dedicação a essa causa.

Serviço:

Data: 2 de novembro, Dia de Finados

Horário de funcionamento: 24 horas (atendimento presencial das 7h às 18h)

Programação:

8h30 – Missa no crematório com o Padre Edson Ferreira Menezes

9h30 – Roda de Conversa sobre “Perdas e lutos: estratégias de autocuidado”, com a psicóloga da instituição Therezinha Neta

10h30 – Missa campal com o Bispo Auxiliar Dom Marco Eugênio

11h45 – Chuva de pétalas de rosas